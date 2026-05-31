Bursa'da o köyde 'İmece' usulü sürüyor

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Çömlekçi köyünde, 2012'de başlatılan kurban etlerini ortak havuzda toplayıp köfte yapma geleneği, AR-GE ile modernleştirilerek her yıl sürdürülüyor. Kadın ve erkeklerin birlikte katıldığı etkinlik, dayanışmayı güçlendiriyor.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Çömlekçi köyü'nde, geçmişten gelen bir etkinlik köy halkı tarafından modernleştirilerek daha sistemli bir hale getirildi. 2012 yılında, o dönemki kısıtlı imkanlarla başlatılan çalışma, yapılan AR-GE süreciyle birlikte geliştirilerek günümüze kadar taşındı.

Pandemi yılı hariç her yıl düzenli olarak sürdürülen uygulamada, kurban kesen vatandaşların paylarından ayrılan etler ortak bir havuzda toplanıyor. Bu etler daha sonra köyde müsait olan kişiler tarafından kıyma haline getiriliyor ve ardından köfte yapım süreci gerçekleştiriliyor. Etkinlikte kadınlar ve erkekler birlikte yer alırken, süreç köyde toplumsal dayanışmayı güçlendiren bir organizasyon haline geliyor.

Çömlekçi Köyü'nde yaşadığını belirten Ali Osman ise, "Biz köyümüzde geçmiş atalarımızdan kalan bir etkinliği modernleştirerek daha iyi bir seviyeye getirmeye çalıştık. 2012 yılında ilk iki yıl hiç olmayan imkanlarla bu işe başladık, AR-GE çalışması yaptık. Pandemi yılı hariç her sene bunu geleneksel olarak yapmaya çalıştık. Kurban kesenler paylarından tüm köy halkına ikram edilebilecek şekilde bir havuzda topladık. ve bütün köydeki müsait olan kişilerle bunları kıyma haline getirip, sonrasında ise köfte haline getirip kadınlar ve erkekler dahil olmak üzere bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. Dünyada tek, Türkiye'de ilk biz yapıyoruz" diye konuştu.

Köydeki kadınlar tarafından köfte haline getirilen kıymalar, daha sonra ise köy halkı olarak tüketildi. Köy halkı tarafından sahiplenilen bu uygulamanın, hem paylaşma kültürünü hem de köy içi dayanışmayı güçlendirdiği ifade edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
