Çölyak hastalarına ucuz glutensiz ekmek

Seyhan Belediyesi, 500 gramlık glutensiz ekmeği Seyhan Halk Pazarı'nda piyasanın yaklaşık dörtte biri fiyatına satışa sundu.

Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen çölyak hastalığıyla ilgili bilinçlendirme etkinliğinde konuşan Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, çölyak hastalarının yaşamlarını kolaylaştırma konusunda sürdürülen çalışmaların olgunlaşma aşamasına geldiğini kaydetti.

Glutensiz gıdalara erişim ve glutensiz gıda fiyatlarının yüksekliğinin çölyak hastalarının en önemli sorunları olduğuna dikkati çeken Başkan Akay, "Piyasada glutensiz ürüne ulaşmak zor olduğu gibi, bu tür gıdaların fiyatları da aile bütçesini oldukça zorlayacak düzeyde. Bu gerçeklerden yola çıkarak uzunca zamandır düşündüğümüz çalışmayı tamamlama noktasına geldik. Sizlere elden geldiğince yardımcı olabilmek için çalışmaya başladık" dedi.

Akkapı Mahallesinde bir fırın kurup glutensiz ekmek üretmeye başladıklarını aktaran Başkan Akay, üretilen ekmeğin çölyak hastaları tarafından beğenilmesinin mutluluk verici olduğunu kaydetti.

Ekmek dışında da glutensiz gıda üretmek için çalıştıklarını Akay, "Özellikle çölyak hastası çocukların, sağlıklı çocuklar gibi gıda tüketebilmeleri amacıyla sadece glutensiz ekmek değil, çeşitli mamulleri de yiyebilmesi için bir çalışma yapıyoruz. Süreç içinde bunları göreceğiz ve başaracağız. Sosyal belediyecilik anlayışı içinde sizlerin sıkıntılarını en aza indirmek için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / Yerel