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Çocukluk hayalini gerçekleştirip tamir atölyesi kurdu

İhlas Haber Ajansı - Nihat Özbay - Yerel
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Çocukluk hayalini gerçekleştirip tamir atölyesi kurduVAN Van'ın Özalp ilçesinde yaşayan Cevdet Çiçek, çocukluk hayali olan tamir atölyesini gerçeğe dönüştürdü.

ÖZALP, VAN (İHA) - Çocukluk hayalini gerçekleştirip tamir atölyesi kurdu

VAN Van'ın Özalp ilçesinde yaşayan Cevdet Çiçek, çocukluk hayali olan tamir atölyesini gerçeğe dönüştürdü.

Özalp ilçesine bağlı Dönerdere Mahallesi'nde yaşayan ve çocukluğundan beri hep tamir işine meraklı olan 55 yaşındaki Cevdet Çiçek, yıllardır kazandığı parayla bir tamir atölyesi kurdu. Bu merak sayesinde iyi bir usta olduğunu söyleyen Çiçek, "Küçükken bir kızak yaptım, aletler olmadığı için taşla düzeltiyordum. Bugüne kadar ne kazancım varsa bu aletlere yatırdım. Çevre mahallelerde kırılan ve bozulan tüm makineleri ben tamir ediyorum. İşçiliğimi seviyorlar. Ustalık ise aletle olur. Şu anda elimde bulunan malzemelerin değeri 500 bin TL'dir. Yakın tarihte emekli oldum, yaşlandığın için elimdeki alet ve edevatı satmayı düşünüyorum" dedi.

Çocukluk hayalini gerçekleştirip tamir atölyesi kurdu

Çocukluk hayalini gerçekleştirip tamir atölyesi kurdu

Çocukluk hayalini gerçekleştirip tamir atölyesi kurdu

İhlas Haber Ajansı / Nihat Özbay - Yerel

Cevdet Çiçek, Çocukluk, Özalp, Van, Yerel, Haberler

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