Üye Girişi
Haberler

Çocuklarla Felsefe Kitabı Çocuk Edebiyatında Önemli Bir Yere Sahip

Güncelleme:
Abone Ol

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özden, 'Çocuklarla Felsefe' kitabında çocuk felsefesini edebi kurgu aracılığıyla ele aldığını belirtti.

Son yıllarda çocuk edebiyatı içinde çocuk felsefesinin önemli bir yer tuttuğunu ifade eden Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özden, 'Çocuklarla Felsefe' kitabında bu tür eserlerin edebi kurgu aracılığıyla doğrudan veya dolaylı olarak çocuk felsefesini konu aldığını belirtti.

'Öykü ve fıkralar aracılığıyla felsefi düşünceler serpiştirdik'

Kitabı öğretmen ve velillerin de özellikle okuması gerektiğini ifade eden Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ömer Özden, 'Bilindiği gibi zihin dünyamızı geliştirme, düşünme, sorgulama ve sorunlara çözümler arama, küçük yaşlardan başlar. Çocuklarla Felsefe kitabımızı, felsefe alanında yüksek lisans ve doktora yaptırıp mezun ettiğim öğrencim Dr. Burcu Topcu ve felsefe alanında bilim uzmanı olan rehberlik öğretmeni kızım Damla Melek Özden ile birlikte yazdık. Kitabı yazarken diyalog yani karşılıklı konuşma ve anlama yöntemine uygun şekilde hazırladık. Kitabımızda başkahramanlar olan Bilgi ile Beren'in Bilge Dedeleriyle yaptıkları hoş ve eğlenceli söyleşilerin aralarına öykü ve fıkralar aracılığıyla felsefi düşünceler serpiştirdik. Böylece çocukların düşünce dünyalarını işlevsel hale getirmeye çalıştık. Bu eğlenceli felsefe kitabını önce öğretmen ve velilerimizin okumalarını, sonra da öğrencilerine ve çocuklarına okutmalarını amaçlıyor ve tavsiye ediyoruz. Dünyamızda çocuk edebiyatı içerisinde yer alan çocuk felsefesini her yönüyle incelemek ve sınıflandırmak faydalı olacaktır. Çocuklarla Felsefe kitabımızın, geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımıza, daha sağlam temeller üzerine bir eğitim alma katkısı sağlayacağını düşünüyorum' diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Atatürk Üniversitesi Ömer Özden Çocuk Haberler

Bakmadan Geçme

VAKIFBANK ECZACIBAŞI Maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kulüpler Dünya Şampiyonası final maçı Eczacıbaşı - VakıfBank final maçı ne zaman, saat kaçta? HÜLAGÜ HAN TÜRK MÜ? Cengiz Han'ın torunu Hülagü Han kimdir, hayat hikayesi! ÇİN'DE YENİ VİRÜS SON DAKİKA! Yeni virüs nasıl bir hastalık? Çin'de çıkan yeni salgın nedir, tehlikeli mi? ŞEBİ ARUZ NE ZAMAN? Şeb-i Aruz 2023 ne zaman? Şebi Aruz biletleri ne kadar? 4 GÜN OKUL 3 GÜN TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR? 4 gün okul 3 gün tatil onaylandı mı? Okullar 4 gün oldu mu? VATAN BİLGİSAYAR PAZAR GÜNÜ AÇIK MI? Vatan Bilgisayar hafta sonu, resmi tatillerde açık mı, kaça kadar açık? TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN? Türkiye UEFA Euro Lig (Uluslar Ligi) rakibi kim, kiminle eşleşti, ne zaman? SEÇİM NE ZAMAN? 2024 seçimleri ne zaman? 2024 belediye seçimleri adayları ne zaman açıklanacak? ÜNİVERSİTE SINAVI NE ZAMAN? 2024 TYT AYT YKS sınavı ne zaman yapılacak? Üniversite sınavı başvuruları ne zaman? Altın Kafes YENİ BÖLÜM (3. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Altın Kafes yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Kirli Sepeti YENİ BÖLÜM (12. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kirli Sepeti yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Teşkilat YENİ BÖLÜM (4. SEZON 88. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Teşkilat yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Çok Güzel Hareketler 2 YENİ BÖLÜM (159. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Yargı YENİ BÖLÜM (76. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Yargı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (17 ARALIK PAZAR) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 17 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title