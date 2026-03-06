Haberler

Teravih sonrası ayakkabılardan çıkan hediyeler çocukları sevindirdi
Çorum'un Laçin ilçesinde çocuklar, teravih namazının ardından ayakkabıları içinde buldukları hediye paketleriyle büyük mutluluk yaşadı. Etkinlik, Ramazan ayının manevi atmosferini yaşatmayı hedefliyor.

Çorum'un Laçin ilçesinde camiye giden çocuklar, teravih namazı çıkışında ayakkabılarının içine bırakılan sürpriz hediyeleri görünce mutluluk yaşadı.

Çorum Laçin Gençlik Merkezi tarafından çocuklar için Ramazan ayının manevi atmosferini yaşatmak amacıyla etkinlik düzenlendi. Çocuklar için özel hediye paketleri hazırlandı. Şeffaf paketlerin içerisine şeker, çikolata, balon ve cep harçlığı konuldu. Teravih namazını kılmak için Ulu Cami'ye gelen çocuklar namazlarını kıldıktan sonra ilahi söyledi. Bu sırada görevliler tarafından hazırlanan hediye paketleri cami girişinde bulunan ayakkabılara bırakıldı.

Namaz sonrası çocuklar, hediyelerini alan çocuklar büyük sevinç yaşadı. Etkinlik sayesinde çocukların cami sevgisinin pekiştirilmesi ve Ramazan ayının manevi atmosferinin yaşatılması hedeflendi. - ÇORUM

