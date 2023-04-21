Çocuklara Bayram Şekeri Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Ramazan Bayramı'nda mahalle mahalle dolaşarak çocuklara bayram şekeri ve kuruyemiş dağıttı. Özellikle dar gelirli vatandaşların yaşadığı mahallelerin seçildiği dağıtımlar kapsamında 13 ilçede, 60 bin beslenme kutusu hediye edildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı'nda mahalle mahalle gezerek çocuklara bayram şekeri ve kuruyemiş dağıttı. Beslenme kutularının içine konulan şeker ve kuruyemişler aynı günlere denk gelen Ramazan Bayramı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara çifte armağan oldu.

Kutuların içinde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in "Merhaba. Bu yıl çifte bayram kutluyoruz. Ramazan Bayramı'mız ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız bir arada. Bayramları daha tatlı geçirmen için sana özel bu armağan kutusunu hazırladık. Afiyet olsun. Unutma ki mutluluk, paylaştıkça çoğalır. Ne zaman ihtiyacın olursa her zaman yanındayım ve seni çok seviyorum. Bayramın kutlu, hayatın hep mutlu olsun. Mutlu bayramlar" yazılı mesajı da yer aldı.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Yardımlar Şube Müdürü Özlem Yaşar, her yıl çocukları sevindirmek adına şeker dağıtımı yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Her yıl olduğu gibi bu yıl da çok güzel paketlerle bayram şekerleri, şeker gibi çocuklarımız için Büyükşehir'den oldu. 13 ilçemizde toplam 60 bin paket şekeri çocuklarımıza ulaştırdık. Bu yıl şeker paketimizi bir beslenme kutusu olarak tasarladık. Beslenme kutusunun içine şekerlerimizden koyduk. Ayrıca beslenmeye destek amaçlı öğrenciler için hazırladığımız 'Yesin kuruyemiş' paketlerinden koyduk ve Vahap Başkan'ımızın bayram mesajıyla çok şeker paketler hazırladık" dedi.

Beslenme kutularından alan Amine Kurt, "Şekerle kuruyemiş aldım. Ben şekeri çok seviyorum. Çok teşekkür ederim" dedi.

Amine'nin abisi Yusuf Kurt da şekerler için teşekkür ederek, "Bayram şekeri aldım. Çok teşekkür ederim, bizi çok mutlu etti. Hediyeler çok güzel" diye konuştu.