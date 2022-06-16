Çocuklar sanal değil, geleneksel oyunlar oynuyor

Hatay'da bir ortaokulda öğrenciler, teknolojik cihazlardaki oyunlar yerine, geçmiş dönemlerdeki gibi topaç, misket ve çivi futbolu gibi oyunlar oynayarak eğleniyor

Okulda tavuk yetiştiriciliği de yapılırken, bazı öğrencilerde ders aralarında, tavuklara yem vererek, doğa ve hayvan sevgisini de geliştiriyor

HATAY - Hatay'da bir ortaokulda öğrenciler, telefon ve tablet gibi teknolojik cihazlardaki oyunlar yerine, geçmiş dönemlerdeki gibi topaç, misket ve çivi futbolu gibi oyunlar oynuyorlar. 'Sokak oyunlarına evet, sanal oyunlara hayır' diyen öğrenciler, ders aralarında bu oyunlarla eğleniyorlar.

Ekinci Atatürk Okulu'nda öğrencilerin telefon ve tablet gibi teknolojik cihazlardaki oyunlardan uzak tutmak amacı ile hazırlanan proje ile öğrenciler, ders aralarında, sokakta geçmiş dönemlerde oyunlara yöneldi. Topaç, misket ve çivi futbolu gibi oyunlar oynayan öğrenciler, bu sayede birlik ve beraberliği daha iyi şekilde öğreniyor. Ayrıca okulda tavuk yetiştiriciliği de yapılırken, bazı öğrencilerde ders aralarında, tavuklara yem vererek, doğa ve hayvan sevgisini de geliştiriyor.

Ekinci Atatürk Ortaokulu öğretmenlerinden Tuncay Baran çocukları teknolojik cihazlardaki oyunlardan uzak tutabilmek için çabaladıklarını belirterek, "10 yıldır bu okulda görev yapıyorum. Bu sürenin 8 yılında hem geri dönüşümde hem de tavuk yetiştirme konusunda çeşitli projeler yaptık. Üretim, dağıtım projesine ilk 5 yıl yumurta üretip markalaştırdık. "Ayde" markası ile yakın çevremize, öğretmen arkadaşlarımıza satışını yaptık. Bu sene de doğal kuluçka yöntemi ile cins olan tavuklarımızı çoğaltma yoluna gittik. Şu anda 2 civcivimiz var, 40 tane de kuluçkadan çıkmak üzere. Böylelikle çocuklarla ile birlikte heyecanı, mutluluğu yaşıyoruz. Ayrıca 'sokak oyunlarına evet, sanal oyunlara hayır' dedik. Günümüzde adeta çocuklarda hastalık haline gelen ellerinden düşmeyen, telefon, tablet gibi teknolojik cihazlarda ki oyunlardan uzak tutmak istedik. Öğrencilerle birlikte topaç, çivi futbolu ve benzeri oyunları okula yansıttık. Dönüşler çok iyi teneffüslerde öğrenciler, hatta sokaklarda bile onlarla oynuyorlar. Çocuklar eski yaşadığımız birlikte paylaşma, sosyalleşmenin önemini birebir yaşıyorlar" dedi.

Öğrencilerden Zeynep Özal ise "Sanal oyunlar bizleri sosyalleştirmiyor, insanlardan uzaklaştırıyor. Ayrıca sağlığımız içinde zararlı oluyor, uzun süre baktığımız için gözlerim bozuluyor. Ama burada ki oyunlar çok güzel, arkadaşlarımızla eğleniyoruz, paylaşmayı daha iyi öğreniyoruz" dedi.