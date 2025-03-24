Çocuklar Ramazan'ın Maneviyatını Teravih ile Yaşadı

Çocuklar Ramazan'ın manevi atmosferini teravih namazında yaşadı

BALIKESİR - Sındırgı Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Hizmetleri İlçe Müdürlüğü, Müftülük ve İmam Hatip Ortaokulu işbirliğiyle ÇEDES projesi kapsamında düzenlenen "Çocuklar Teravih Namazında Buluşuyor" etkinliği, çocuklara Ramazan ayının manevi atmosferini yaşattı.

Şerif Paşa Camii'nde gerçekleştirilen etkinliğe çok sayıda çocuk ve aileleri katıldı. Teravih namazının ardından cami meydanında İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı birbirinden renkli etkinlikler sahnelendi. Meddah gösterisi, gölge oyunu ve ilahi konseri, çocukların büyük ilgisini çekti.

Etkinlikte, hayırseverlerin katkılarıyla çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Vakıflar Bölge Müdürlüğü de çocuklara vakıf salebi ikram ederek, Ramazan coşkusuna ortak oldu.

Manevi değerler çocuklara aktarılıyor

"Çocuklar Teravih Namazında Buluşuyor" etkinliği, "Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum" projesi kapsamında gerçekleştirildi. ÇEDES projesi, çocukların manevi değerlerle buluşmasını ve Ramazan ayının ruhunu yaşamalarını amaçlıyor. Bu tür etkinlikler, çocukların hem eğlenmelerini hem de öğrenmelerini sağlayarak, onların kişisel gelişimlerine katkıda bulunuyor.

Etkinliğe katılan çocuklar ve aileleri memnun ayrıldı

Etkinliğe katılan çocuklar ve aileleri, Ramazan ayının manevi atmosferini doyasıya yaşadı. Çocuklar, teravih namazı ve etkinliklerle unutulmaz bir Ramazan akşamı geçirirken, aileleri de bu anlamlı etkinliğin düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Sındırgı'da ramazan etkinlikleri devam edecek

Sındırgı'da Ramazan ayı boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenmeye devam edecek. Bu etkinliklerle, Ramazan'ın manevi atmosferinin tüm ilçe halkı tarafından yaşanması hedefleniyor.

Çocuklara Ramazan ayının manevi atmosferini yaşatmak adına önemli bir etkinlik olduğunu belirten Kaymakam Didem Dinç Özay, " Çocuklar Teravih Namazında buluşuyor etkinliği ile çocuklarımız, gençlerimiz ve vatandaşlarımızla birlikteyiz. Gençlik merkezimiz, milli eğitim müdürlüğümüz, müftülüğümüz ve İmam Hatip Ortaokulumuz işbirliği ile güzel bir etkinlik organize edildi. Ramazan ayının geleneklerini, dini vecibelerimizi çocuklarımıza aktarabilmek için çok önemli bir program olduğunu düşünüyorum. Emeği geçenleri kutluyorum" dedi.

Düzenlenen etkinliğe Kaymakam Didem Dinç Özay ve eşi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Çakır, Gençlik ve Spor Hizmetleri müdürü Rahmi Yörük, protokol üyeleri, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.