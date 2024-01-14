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Çocuklar Karda Kaymanın Keyfini Çıkardı, Kepçe Operatöründen Yolu Temizlememesini İstedi

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Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Cevizlik köyünde çocuklar, karda kaymanın keyfini çıkardı. Ancak, yolu temizlemek isteyen kepçe operatörünün önünü keserek, yolu temizlememesini istediler. Kepçe operatörü ise çocukların kızakla kaydığı bölgeyi temizlemedi.

Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Cevizlik köyünde karda kaymanın keyfini çıkaran çocuklar, kepçe operatöründen yolu temizlememesini istedi.

Şirvan ilçesine bağlı Cevizlik köyünde çocuklar, karda kaymanın keyfini çıkardı. Çocuklar, kaydıkları yolu temizlemek isteyen Siirt İl Özel İdaresine ait kepçe operatörünün önünü keserek, yolu temizlememesini istedi. Bu talebe kepçe operatörü duyarsız kalmayarak, çocukların kızakla kaydığı bölgeyi temizlemedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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