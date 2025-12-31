Çermik'te karın yağışına en çok çocuklar sevindi

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde uzun yıllar sonra etkili olan kar yağışına en çok çocuklar sevindi.

Çermikte uzun yılların ardından kar sevinci, doyasıya yaşandı. Çocuklar ve yetişkinler kartopu oynayıp kayarak doyasıya eğlendi. Uzun yıllardır böyle eğlenmediklerini dile getiren çocuklar, dondurucu soğuğa ve kara rağmen oyun oynamaya devam edeceklerini söyledi. - DİYARBAKIR