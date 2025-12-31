Haberler

Çermik'te karın yağışına en çok çocuklar sevindi

Çermik'te karın yağışına en çok çocuklar sevindi
Güncelleme:
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde uzun yıllar aradan sonra yağan kar, çocuklar arasında büyük sevinç yarattı. Kartopu oynayıp kayarak eğlenen çocuklar, dondurucu havaya rağmen karın tadını çıkarıyor.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde uzun yıllar sonra etkili olan kar yağışına en çok çocuklar sevindi.

Çermikte uzun yılların ardından kar sevinci, doyasıya yaşandı. Çocuklar ve yetişkinler kartopu oynayıp kayarak doyasıya eğlendi. Uzun yıllardır böyle eğlenmediklerini dile getiren çocuklar, dondurucu soğuğa ve kara rağmen oyun oynamaya devam edeceklerini söyledi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
