Çocuk Odaklı Sivil Toplum Projesine Eğitim Desteği

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen Ulusal Çocuk Hakları Derneği (UDER), "Çocuk Odaklı Sivil Toplum Kuruluşlarının Kapasitesini Geliştirme" projesi kapsamında faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor.

Proje çerçevesinde, Ağrı'da çocuk alanında çalışan sivil toplum örgütlerinin gönüllüleri için Proje Hazırlama ve Yürütme Eğitimi düzenlendi. Eğitimde, katılımcılara etkili bir proje yazım süreci, kaynak yönetimi, proje uygulama stratejileri ve sürdürülebilirlik konularında bilgi aktarıldı. Etkinlik, sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerini güçlendirmeyi ve çocuk hakları çalışmalarında daha etkili bir şekilde yer almalarını sağlamayı hedefliyor.

UDER Yönetim Kurulu Başkanı ve Proje Koordinatörü Yusuf Yıldırım yaptığı açıklamada, "Bu eğitimle, sivil toplum kuruluşlarının çocuk odaklı projelerde daha etkin ve sistemli çalışmalar yürütmesini amaçlıyoruz. Çocuk hakları konusunda farkındalık ve savunuculuk faaliyetlerimizi güçlendirmek için iş birliğinin önemine inanıyoruz" ifadelerine yer verdi. - AĞRI