Bayburt'ta çocukların korunmasına yönelik yapılan çalışmalar değerlendirildi

Bayburt'ta yapılan toplantıda, çocukların korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar ve kurumlar arası koordinasyon ele alındı. Risk altındaki çocukların tespiti ve hizmetlere erişimin artırılması konuları değerlendirildi.

Çocuk Koruma Kanunu İl Koordinasyon Toplantısı'nda, çocukların korunmasına yönelik Bayburt genelinde yürütülen çalışmalar masaya yatırıldı.

Vali Yardımcısı Cem Gümrükçü başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında yürütülen önleyici, koruyucu ve destekleyici hizmetler değerlendirildi.

Toplantıda, risk altındaki çocukların erken tespiti, ihmal ve istismarın önlenmesi, çocukların eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlere erişiminin artırılması konularında ilgili kurumların yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu.

Ayrıca toplantıda, çocukların üstün yararının esas alındığı uygulamaların sahada daha etkin yürütülmesi için kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çekildi.

Toplantı, görüş ve önerilerin alınmasının ardından sona erdi. - BAYBURT

- BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

