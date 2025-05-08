Çocuk Koruma İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı

5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında, koruyucu ve destekleyici tedbirlerin etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla Çocuk Koruma İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Mustafa Eldivan'ın başkanlığında gerçekleşti.

Çocuklara yönelik il genelinde alınan tedbirler ve diğer çalışmalara ilişkin yapılan bilgilendirme sunumunun ardından Vali Eldivan, çocuğa yönelik her türlü şiddet ve istismarın önlenmesi için il genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının koordineli bir şekilde çalışmasının büyük önem taşıdığını ifade etti. Ayrıca, çocuklara yönelik verilen koruyucu ve destekleyici tedbir kararlarının uygulanması ve takibinin de en az kararların alınması kadar önemli olduğunun altını çizdi.

Toplantı, 2025 yılı içerisinde yapılması planlanan faaliyetlerin paylaşılması, mevcut sorunların tespiti ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinin değerlendirilerek uygulamaya konulmasına ilişkin görüş alışverişiyle sona erdi. - BAYBURT