Afyonkarahisar'da farklı kurumların temsilcilerinin katılımı ile ' Çocuk İhmal ve İstismarı Çalıştayı' gerçekleştirildi.

Çalıştayın Afyonkarahisar Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü koordinesinde yapıldığı kaydedildi. Kent genelinde görev yapan rehber öğretmen, psikolojik danışmanlara ve okul müdürlerine yönelik yapılan toplantı Kamil Miras Anadolu Lisesi Şehit Kerim Üye Konferans salonunda yapılan çalıştayda İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından katılımcılara

bu alanda yürütülen çalışmalar ile dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda bilgilendirme yapıldı. - AFYONKARAHİSAR