Çocuk Gözünden Ramazan yarışmasında dereceye giren çocuklara ödülleri verildi

İSTANBUL AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen Çocuk Gözünden Ramazan yarışmasında dereceye giren çocuklara ödülleri takdim edildi.

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından bu sene 3'üncüsü düzenlenen Çocuk Gözünden Ramazan yarışmasının sonuçları açıklandı. Yarışmada dereceye giren eserlerin sahibi çocuklara ödülleri verildi. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlenen programa AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Av. Dr. Rabia İlhan ve yarışmada yer alan aileler ile çocukları katıldı. Ödüllerini alan çocukların mutlulukları gözlerinden okundu.

"Kadın kollarımıza bu yarışmayı düzenledikleri için teşekkür ediyorum"

Resimi insanın dil dışında kendini ifade ettiği en önemli sanat dallarından birisi olarak gördüğünü dile getiren AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, " Resimler konuşuyor. Aslında insanın dil dışında kendisini konuşarak ifade ettiği en önemli sanat dallarından birisi resim. Belki de bazen ikircikli kelimeler ya da cümleler kullanabiliyoruz ama insanın tamamen kendisiyle yansıttığı bir konuşma alanı olarak da resimi görmek mümkün. Sadece duvarı örten bir eser olarak değil de insanı yansıtan, anı yansıtan, ressamın içinde bulunduğu toplumun hislerini ve duygularını yansıtan bir şiir olarak da görmek mümkün. Kadın kollarımızın çocuklarımızın yeteneklerinin keşfedilmesi, faaliyetlerinin geliştirilmesi noktasında bu yarışmayı düzenledikleri için teşekkür ediyorum. Ödül alan tüm kardeşlerimiz tebrik ediyorum " diye konuştu.

"Bugün başarı ödülü alan arkadaşlarımın her birini tebrik ediyorum"

İleride kendilerinden sonra gelecek olanların Çocuk Gözünden Ramazan yarışmasını çok daha iyi yerlere taşıyacaklarını ifade eden AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Av. Dr. Rabia İlhan, " Ramazan resim yarışmasının bugün 3'üncüsünü gerçekleştiriyoruz. Yarın belki buralarda olmayacağız. Ama ben eminim ki bizden sonraki arkadaşlarımız bizim devretmiş olduğumuz bayrağı alacaklar ve bunu çok daha iyi taşıyacaklardır. Bugün burada başarı ödülü alan arkadaşlarımın her birini tebrik ediyorum. Bu anlamda çocukları destekleyen anneleri ayrıca tebrik ediyorum " dedi.

İhlas Haber Ajansı / Yerel