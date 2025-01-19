Üye Girişi
Haberler
Hamas'tan esir takası sonrası ilk açıklama: Halkımızın akan kanı boşuna olmayacak

Hamas'tan esir takası sonrası ilk açıklama: Halkımızın akan kanı boşuna olmayacak
Ateşkesin ardından İsrail ile Hamas arasında ilk esir takası başladı

Ateşkesin ardından İsrail ile Hamas arasında ilk esir takası başladı
İsrailli rehinelerin Hamas tarafından serbest bırakıldığı anlar görüntülendi

İsrailli 3 rehine böyle serbest bırakıldı
Ateşkes sonrası yurduna dönen Filistinli: Neyim varsa feda ettim, Allah'ın izniyle galip geldik

Ateşkes sonrası yurda dönen Filistinli kadının o sözleri duygulandırdı

Cobet Yayla Yolu Kış Keyfine Açıldı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'ın Sason ilçesinde bulunan Cobet yayla yolu, kış aylarında vatandaşların kar eğlencesi için gittiği bölgelerden biri olarak yapılan çalışmalarla yeniden ulaşıma açıldı. Vali ve kaymakamın talimatıyla, ekipler yaklaşık 8 saat süren bir çalışmayla yolu temizleyerek, vatandaşların kar keyfini yaşamasına olanak sağladı.

Sason Cobet Yayla yolu ulaşıma açıldı

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde bulunan kış aylarında yöredeki vatandaşların kar keyfi yaşamak için çıktığı Cobet yayla yolu, kardan temizlenerek ulaşıma açıldı.

Sason ilçesinde etkili olan kar yağışı bir çok köy ve mezraa yolu ile birlikte vatandaşların kış aylarında eğlenmek amacıyla çıktığı Cobet yaylası yolu da ulaşıma kapanmıştı. Batman Valisi Ekrem Canalp ve Sason kaymakamı Furakan Başar'ın talimatı üzerine harekete geçen Sason İlçe Özel İdare Ekipleri, yaklaşık 8 saatlik çalışma ile yayla yolunu temizleyerek ulaşıma açtı. Yayla yolunun açılmasıyla okulların da tatil olmasını fırsata çeviren bazı vatandaşların, ilçeye yaklaşık 2 saatlik mesafede bulunan Cobet yaylasına çıkarak kar topu oynayarak kızaklar üzerinde kaymanın keyfini yaşadığı görüldü.

Cobet Yayla Yolu Kış Keyfine Açıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EKREM AKTAŞ - Yerel
img

Joe Biden, giderayak ateşkesi bir kez daha sahiplendi
img

Hamas'tan esir takası sonrası ilk açıklama: Halkımızın akan kanı boşuna olmayacak
img

Muhalefet erken seçimden vazgeçebilir! Ünlü anketçiden bomba açıklama
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da nikah törenine silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı

En mutlu günleri kana bulandı! Gelin ve damada silahlı saldırı
Canlı anlatım! Adana'da gol iptal, hemen ardından kırmızı kart çıktı

Adana'da gol iptal! Hemen ardından kırmızı kart çıktı
Trump'ın Gazze planı belli oldu! Yerinden edilen Filistinlileri o ülkeye yerleştirecek

Trump, yerinden edilen Filistinlileri o ülkeye yerleştirecek
AK Partili eski Milletvekili Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İmamoğlu hakkında uyardı

Eski AK Partili Vekil, Erdoğan'ı İmamoğlu hakkında uyardı
Kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri ve üyesi Türkiye'ye getirildi

Kırmızı bültenle aranıyorlardı! Türkiye'ye böyle getirildiler
Cübbeli Ahmet Hoca: Suriyelilerin dönüşüne üzülüyorum, cemaat eksilecek

"Suriyelilerin dönüşüne üzülüyorum" diyen Cübbeli'den olay sözler

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.