Cobet Yayla Yolu Kış Keyfine Açıldı

Sason Cobet Yayla yolu ulaşıma açıldı

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde bulunan kış aylarında yöredeki vatandaşların kar keyfi yaşamak için çıktığı Cobet yayla yolu, kardan temizlenerek ulaşıma açıldı.

Sason ilçesinde etkili olan kar yağışı bir çok köy ve mezraa yolu ile birlikte vatandaşların kış aylarında eğlenmek amacıyla çıktığı Cobet yaylası yolu da ulaşıma kapanmıştı. Batman Valisi Ekrem Canalp ve Sason kaymakamı Furakan Başar'ın talimatı üzerine harekete geçen Sason İlçe Özel İdare Ekipleri, yaklaşık 8 saatlik çalışma ile yayla yolunu temizleyerek ulaşıma açtı. Yayla yolunun açılmasıyla okulların da tatil olmasını fırsata çeviren bazı vatandaşların, ilçeye yaklaşık 2 saatlik mesafede bulunan Cobet yaylasına çıkarak kar topu oynayarak kızaklar üzerinde kaymanın keyfini yaşadığı görüldü.