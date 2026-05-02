Cizre Müftülüğü yeni binasında ilk toplantısını gerçekleştirdi

Yapımı tamamlanarak kısa süre önce hizmete açılan modern Şırnak'ın Cizre İlçe Müftülüğü binası, ilk resmi toplantısına ev sahipliği yaptı. İlçe Müftüsü Süleyman Baran, ilçede görev yapan vaizlerle bir araya gelerek yeni dönem planlamalarını görüştü.

Cizre'nin sosyal ve dini ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlanan yeni müftülük binası, bünyesindeki birimlerle tam kapasite hizmet vermeye başladı. Gençlik Merkezi, Aile ve Dini Rehberlik Bürosu (ADRB), nikah salonu ve Türkiye Diyanet Vakfı Cizre Şubesi gibi pek çok önemli birimi tek çatı altında toplayan binada, kurumsal işleyişe dair ilk istişare toplantısı düzenlendi. Cizre Müftüsü Süleyman Baran başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya ilçe vaizleri katıldı. Modern ve ferah toplantı salonunda yapılan görüşmede, vatandaşlara yönelik sunulan vaaz ve irşat hizmetlerinin kalitesini artırmak amacıyla "Daha Etkili Vaaz" teknikleri üzerinde duruldu. Din görevlilerinin karşılıklı fikir alışverişinde bulunduğu toplantıda, yeni binanın sağladığı imkanların hizmetlere nasıl yansıtılacağı değerlendirildi. Binanın yapım sürecinde büyük emekleri bulunan Müftü Süleyman Baran, toplantı sonunda katılımlarından dolayı vaizlere teşekkür etti. Cizre'nin değişim ve dönüşümüne vurgu yapan Baran, yeni hizmet binasının ilçeye yakışır, modern ve çok fonksiyonlu bir yapı olduğunu belirterek, emeği geçen tüm hocalara ve hayırseverlere şükranlarını sundu. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı