Cizre Kaymakamı Tunç, Cizreli ailelerle iftarda bir araya geldi - Haberler

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Cizre Kaymakamı Tunç, Cizreli ailelerle iftarda bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Cizre Kaymakamı Tunç, Cizreli ailelerle iftarda bir araya geldi

Şırnak'ın Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, ilçe müftüsü Süleyman Baranla birlikte, Ramazan Ayı içerisinde her gün farklı bir aileye misafir olarak beraber iftar açıyor.

ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ın Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, ilçe müftüsü Süleyman Baranla birlikte, Ramazan Ayı içerisinde her gün farklı bir aileye misafir olarak beraber iftar açıyor.

Kaymakam Tunç, son olarak Dağkapı Mahallesi Yakışan Caddesinde yaşayan 5 çocuklu ailenin misafiri oldu. Cizreli aileleri evlerinde ziyaret eden Kaymakam Tunç, ailelerin sorun ve taleplerini dinliyor. - ŞIRNAK

Cizre Kaymakamı Tunç, Cizreli ailelerle iftarda bir araya geldi

Cizre Kaymakamı Tunç, Cizreli ailelerle iftarda bir araya geldi

Cizre Kaymakamı Tunç, Cizreli ailelerle iftarda bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mehmet Tunç, Ramazan, Şırnak, Yerel, Haberler

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