Cizre Kaymakamı Tunç, Cizreli ailelerle iftarda bir araya geldi

ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ın Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, ilçe müftüsü Süleyman Baranla birlikte, Ramazan Ayı içerisinde her gün farklı bir aileye misafir olarak beraber iftar açıyor.

Kaymakam Tunç, son olarak Dağkapı Mahallesi Yakışan Caddesinde yaşayan 5 çocuklu ailenin misafiri oldu. Cizreli aileleri evlerinde ziyaret eden Kaymakam Tunç, ailelerin sorun ve taleplerini dinliyor. - ŞIRNAK