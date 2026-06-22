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Cizre'de tayini çıkan hakim ve savcılar onuruna veda gecesi düzenlendi

Cizre'de tayini çıkan hakim ve savcılar onuruna veda gecesi düzenlendi
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HSK'nın 2026 Adli Yargı Kararnamesi ile Şırnak Cizre Adliyesi'nden başka illere tayini çıkan Cumhuriyet Başsavcısı Muammer Çoban ve hakimler için veda yemeği düzenlendi. Programa protokol üyeleri katıldı, plaket takdim edildi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2026 Yılı Adli Yargı Kararnamesi ile Şırnak'ın Cizre Adliyesinden başka illere tayini çıkan Cumhuriyet Başsavcısı Muammer Çoban ve hakimler onuruna veda programı düzenlendi.

Cizre'de görev sürelerini tamamlayan yargı mensupları için düzenlenen veda yemeğine Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, Garnizon Komutanı Barış Akbaş, Adalet Komisyonu Başkanı Çağrı İncekara, 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Kerim Çiftçi, ilçe protokolü, hakimler, cumhuriyet savcıları, adliye personeli ve aileleri katıldı. Programda yapılan konuşmalarda, tayini çıkan yargı mensuplarına ilçede gerçekleştirdikleri adalete hizmet ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür edildi. Konuşmaların ardından, tayini çıkan Cumhuriyet Başsavcısı Muammer Çoban ve hakimlere, Adalet Komisyonu Başkanı Çağrı İncekara ile protokol üyeleri tarafından plaket ve çeşitli hatıra hediyeleri takdim edildi.

Duygusal anların yaşandığı veda gecesi, organizasyona katılan davetlilerin birlikte çektirdiği hatıra fotoğrafı ile son buldu. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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