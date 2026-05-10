Engelli anneleri için unutulmaz gün: Cizre'de duygulandıran etkinlik

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Engelliler Haftası ve Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen anlamlı etkinlikte, engelli anneleri ve engelli aileler bir araya gelerek unutulmaz bir gün yaşadı. Duygu dolu anların yaşandığı programda, annelerin fedakarlığı ve engelli bireylerin toplumsal dayanışması bir kez daha gözler önüne serildi.

Cizre Engellilerle Dayanışma ve Koruma Derneği öncülüğünde El Cezeri Parkında gerçekleştirilen kaynaşma etkinliğinde engelli bireyler ve aileleri el işi örgü çalışmaları, sosyal aktiviteler ve çeşitli etkinliklerle keyifli vakit geçirdi. Etkinlikte hem Anneler Günü kutlandı hem de Engelliler Haftası kapsamında farkındalık mesajları verildi. Programda konuşan Dernek Başkanı Gülizar Kaplan, amaçlarının engelli bireylerin sosyal hayata daha güçlü katılım sağlaması olduğunu belirterek, "10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla üyelerimiz ve ailelerimizle bir araya geldik. Buradaki temel amacımız engelli bireylerin sosyalleşmesi, kaynaşması ve aile ortamında vakit geçirmesidir. Anneler Günü nedeniyle engelli annelerimizle de birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Destek veren herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Etkinliğe katılan Cizre Engelliler Spor Derneği Başkanı Necmettin Özer ise Engelliler Haftasının önemine dikkat çekerek, "Bu hafta engellilerin yaşadığı sorunların gündeme taşınması açısından büyük önem taşıyor. Bu tür etkinlikler engelli bireylerin sosyalleşmesi açısından son derece kıymetlidir. Bugün aynı zamanda Anneler Günü. Engelli bireylerin en büyük yükünü omuzlarında taşıyan annelerimizin fedakarlığı her türlü takdirin üzerindedir. Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte anneler ve çocukları birlikte vakit geçirirken, dayanışma ve birlik mesajları ön plana çıktı. Engelli ailelerin yoğun katılım gösterdiği program, duygu dolu anlarla sona erdi. - ŞIRNAK

