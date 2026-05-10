Haberler

Engelli anneleri için unutulmaz gün: Cizre'de duygulandıran etkinlik

Engelli anneleri için unutulmaz gün: Cizre'de duygulandıran etkinlik
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Engelliler Haftası ve Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, engelli anneleri ve aileleri bir araya gelerek duygusal anlar yaşadı. Cizre Engellilerle Dayanışma ve Koruma Derneği'nin öncülüğünde gerçekleştirilen programda, engelli bireylerin sosyal hayata katılımı ve annelerin fedakarlıkları vurgulandı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Engelliler Haftası ve Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen anlamlı etkinlikte, engelli anneleri ve engelli aileler bir araya gelerek unutulmaz bir gün yaşadı. Duygu dolu anların yaşandığı programda, annelerin fedakarlığı ve engelli bireylerin toplumsal dayanışması bir kez daha gözler önüne serildi.

Cizre Engellilerle Dayanışma ve Koruma Derneği öncülüğünde El Cezeri Parkında gerçekleştirilen kaynaşma etkinliğinde engelli bireyler ve aileleri el işi örgü çalışmaları, sosyal aktiviteler ve çeşitli etkinliklerle keyifli vakit geçirdi. Etkinlikte hem Anneler Günü kutlandı hem de Engelliler Haftası kapsamında farkındalık mesajları verildi. Programda konuşan Dernek Başkanı Gülizar Kaplan, amaçlarının engelli bireylerin sosyal hayata daha güçlü katılım sağlaması olduğunu belirterek, "10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla üyelerimiz ve ailelerimizle bir araya geldik. Buradaki temel amacımız engelli bireylerin sosyalleşmesi, kaynaşması ve aile ortamında vakit geçirmesidir. Anneler Günü nedeniyle engelli annelerimizle de birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Destek veren herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Etkinliğe katılan Cizre Engelliler Spor Derneği Başkanı Necmettin Özer ise Engelliler Haftasının önemine dikkat çekerek, "Bu hafta engellilerin yaşadığı sorunların gündeme taşınması açısından büyük önem taşıyor. Bu tür etkinlikler engelli bireylerin sosyalleşmesi açısından son derece kıymetlidir. Bugün aynı zamanda Anneler Günü. Engelli bireylerin en büyük yükünü omuzlarında taşıyan annelerimizin fedakarlığı her türlü takdirin üzerindedir. Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte anneler ve çocukları birlikte vakit geçirirken, dayanışma ve birlik mesajları ön plana çıktı. Engelli ailelerin yoğun katılım gösterdiği program, duygu dolu anlarla sona erdi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'dan ABD'nin teklifine yanıt! Müzakereler savaşın sona erdirilmesine odaklanacak

Trump'ın beklediği yanıt geldi! Müjdeyi İran basını verdi
Belçika Kraliçesi Mathilde, 428 yatırımcıyla birlikte Türkiye'de

Kraliçe'den ekonomik çıkarma! 428 yatırımcıyla Türkiye'ye geldi
Tamer Karadağlı'ya şok! Aspendos Antik Tiyatrosu'nda yuhalandı

Tamer Karadağlı'ya şok! Seyirciler tarafından böyle yuhalandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Düğün masrafını düşürmek için damatlığına reklam aldı

"Yok artık" dedirten düğün! Masraflar için ilginç bir çözüm buldu
Çok sinirlendi! Sergen Yalçın'ı çıldırtan soru

Çok sinirlendi! Sergen'i çıldırtan soru
Galatasaray'ın şampiyonluğu dünya basınında

Tüm dünya Galatasaray'ı konuşuyor: Atılan manşetleri görmeniz lazım

Uydu görüntülerinde ortaya çıktı! İran'ın Harg Adası açıklarında petrol sızıntısı

Piyasaları sarsacak uydu görüntüsü
Düğün masrafını düşürmek için damatlığına reklam aldı

"Yok artık" dedirten düğün! Masraflar için ilginç bir çözüm buldu
Mücteba Hamaney'den orduya yeni talimat: Operasyonlara devam edin

Korkulan oldu! Artan gerilim sonrası Hamaney'den orduya yeni talimat
Manisa'da kadınlar için 'Leopar Gecesi' düzenlendi

Muhtardan sıra dışı etkinlik! "Leopar Gecesi" büyük ses getirdi