Cizre'de bin yetim çocuğa bayramlık elbise hediye edildi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde müftülük tarafından "Yetim gülse Cizre güler" sloganıyla hayırseverlerin desteğiyle bin yetim çocuğa bayramlık elbise hediye edildi.

Cizre Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın 2015 yılında geleneksel hale getirdiği proje ile bin yetime bayramlık kıyafet hediye edildi. Hedeflerinin daha çok yetime ulaşmak olduğunu söyleyen Müftü Süleyman Baran, bu faaliyeti Cizreli hayırseverlerin katkılarıyla yaptıklarını ifade etti. Hayırseverlerin vermiş oldukları maddi yardımlarla yetimleri giydirdiklerini aktaran Baran, "Her yetim kardeşimiz için anlaşma yaptığımız mağazalarda 500 TL'lik giyim yapıyoruz. Bu yetim kardeşlerimiz gelip kendileri elbiselerini seçip beğeniyor. Murat Denli ve Şükrü Aşan arkadaşlarımızın koordinesinde 20 kişinin üzerinde bir ekibimiz var. Her gelen yetim kardeşimizle özel ilgileniyoruz. Hayırseverlerimiz destek olursa bu sayının üzerine çıkmak istiyoruz" dedi. - ŞIRNAK