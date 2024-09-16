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Çizgi Film Sanatında Ücretsiz Online Eğitim Fırsatı

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Ahiler Kalkınma Ajansı, çizgi film sanatını meslek edinmek isteyenler için 12 hafta sürecek ücretsiz online eğitim düzenleyecek. Eğitmenler 4 farklı ülkeden katılacak ve katılımcılar karakter tasarımından animasyonun temel prensiplerine kadar geniş bir yelpazede eğitim alacaklar.

Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından çizgi film sanatını meslek edinmek isteyen bireylerin bu alandaki gelişimini desteklemek ve meslek edinmesinde onlara rehberlik etmek amacıyla ücretsiz online çizgi film eğitimi düzenlenecek.

4 ülkeden, 4 eğitmen ile 12 hafta boyunca gerçekleştirilecek olan eğitime katılan bireyler Karakter Tasarımı, Animasyonda Arka Plan, Animasyonun 12 Prensibi, Çizgi Film Tarihi eğitimleri alacak.

Eğitime Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde İllerinde ikamet eden kişilerin katılabilecek. Programın temel amacı, çizgi film sanatını meslek edinmek isteyen katılımcılara gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak. Bu sanatı meslek edinmeleri için rehberlik etmek ve onları yönlendirmek. Katılımcılar, animasyonun farklı yönlerini keşfedecek ve bu alanda profesyonel gelişim fırsatı bulacaklar.

Hamed Akrami, Fen Tsai, Isobel Stenhouse ve Fatih Küçük tarafından verilecek eğitimlerde farklı karakterlerin oluşum süreçleri ve teknikleri sahne arka planlarının çizimi ve kompozisyonu, animasyonun temel prensipleri ve uygulamaları gibi konular işlenecek.

Çizgi Film Tarihi ve Animasyon Endüstrisi: Çizgi filmin tarihi gelişimi ve endüstriyel perspektifler yer alacak.

Eğitim 2 hafta boyunca toplam 48 saa sürecektir. Dersler: Cumartesi 15: 30-18: 00 arasında, Pazar 16: 30-19: 00 arasında Zoom üzerinden gerçekleştirilecektir.

Etkili bir eğitim ve iletişim için eğitim sırasında kamera ve mikrofon kullanımı zorunlu olacak. Programı başarıyla tamamlayan ve çalışmalarında öne çıkan 3 katılımcı, 2025 yılında düzenlenecek olan Uluslararası The Cartoon Mill Çizgi Film Festivali'ne ücretsiz katılım hakkı kazanacak. Ön başvurular sonrası 29 Eylül 18: 00'da zoom üzerinden mülakat gerçekleştirilecek. Eğitim sonunda, katılımcılara Katılım Sertifikası da verilecek. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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