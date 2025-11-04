Haberler

Çıntar Mantarı Pazarları Süslüyor: Kilogramı 500 Lira!

Aydın'ın Koçarlı pazarında sabırsızlıkla beklenen çıntar mantarı tezgahlarda yerini aldı. İlk çıntar ise 500 lira fiyatla satışa sunuldu. Pazardaki satıcı Osman Yaman, fiyatların düşmesini beklediklerini belirtti.

Son yağışların ardından Aydınlı vatandaşların sabırsızlıkla beklediği çıntar mantarı pazarlarda yerini aldı. Koçarlı pazarında tezgahlara gelen çıntarın kilosu 500 liradan satışa sunuldu.

Koçarlı ilçesinde kurulan semt pazarında çıntar satışı başladı. Yağışların ardından Çine Madran bölgesinde çıntar çıktığını belirten Osman Yaman, Koçarlı pazarında açtığı tezgahta satış yaptı. Her yıl ilk çıntarı kendisinin pazara getirdiğini söyleyen Yaman, "Çıntar et kadar değerlidir, çok sevilir. Şu anda az olduğu için kilosunu 500 liradan satıyoruz. Genelde vatandaşlar yarım kilo alıyor" dedi.

Yaman, çıntarın köylüler tarafından yeni yeni toplanmaya başladığını, önümüzdeki günlerde ürün bollaşınca fiyatların düşmesini beklediklerini ifade etti. Aydın'da çıntardan genellikle kavurma yapıldığını dile getiren Yaman, yüksek fiyata rağmen satışların iyi olduğunu söyledi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
