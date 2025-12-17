Çine'den 2. umre kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı

Aydın'ın Çine ilçesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2025-2026 Umre Organizasyonu kapsamında oluşturulan 75 kişilik 2. umre kafilesi, Merkez Çarşı Camii önünde düzenlenen programla kutsal topraklara uğurlandı.

Çine Müftülüğü koordinesinde gerçekleştirilen uğurlama programına İlçe Müftüsü Vekili Tufan Sever, İlçe Vaizi Kamil Kebap, din görevlileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Manevi atmosferin hakim olduğu programda zaman zaman duygusal anlar yaşanırken, umre yolcuları yakınlarıyla helalleşti. Programda konuşan İlçe Vaizi Kamil Kebap, umreye giden vatandaşlara hayırlı bir ibadet süreci dileyerek, Kabe'de rahmetin bolca tecelli ettiğini, bu rahmetin tavaf edenlere, namaz kılanlara ve Kabe'yi seyredenlere pay edildiğini hatırlattı. Kebap, umrecilerin kutsal topraklarda Allah'ın misafirleri olduklarını unutmamaları gerektiğini vurgulayarak ibadetlerini huşu içerisinde yerine getirmeleri yönünde tavsiyelerde bulundu.

Yapılan duanın ardından telbiyeler eşliğinde gözyaşlarıyla uğurlanan umre kafilesi, dualar ve iyi dilekler eşliğinde kutsal topraklara doğru yola çıktı. Program, vatandaşların umre yolcularını uzun süre el sallayarak uğurlamasıyla sona erdi. - AYDIN