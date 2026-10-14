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Çine'de Vefa Projesi yaşlı, engelli ve kronik hastalara düzenli destek sağlıyor

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Çine'de Vefa Projesi yaşlı, engelli ve kronik hastalara düzenli destek sağlıyor
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Çine Kaymakamlığı SYDV'nin yürüttüğü Vefa Projesi ile yaşlı, engelli ve kronik hastalara ev temizliği, kişisel bakım ve temel ihtiyaç desteği sağlanıyor. Düzenli hizmetlerle bu vatandaşların yaşam şartlarının iyileştirilmesi amaçlanıyor.

Çine Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yürütülen Vefa Projesi kapsamında yaşlı, engelli ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlara ev temizliği, kişisel bakım ve temel yaşam ihtiyaçları konusunda düzenli destek sağlanıyor.

Çine Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından yürütülen Vefa Projesi ile yaşlı, engelli ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların günlük yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Proje kapsamında vatandaşların ev temizliği ve kişisel bakım ihtiyaçları karşılanırken, temel yaşam ihtiyaçlarının giderilmesine de destek veriliyor. Düzenli olarak gerçekleştirilen hizmetlerle, günlük yaşamlarını sürdürmekte güçlük çeken vatandaşların yaşam şartlarının iyileştirilmesi hedefleniyor. Vefa Projesi ile vatandaşların kendilerini yalnız hissetmemeleri ve yaşamlarını daha güvenli ve huzurlu bir ortamda sürdürebilmeleri amaçlanıyor. Çine Kaymakamlığı, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik saha çalışmalarının aralıksız devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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