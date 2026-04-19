Çine'de hacı adaylarına yönelik bilgilendirme semineri

Aydın'ın Çine ilçesinde 2026 yılı hac organizasyonu kapsamında hacı adaylarına yönelik bilgilendirme semineri gerçekleştirildi. Seminerde hac ibadetinin önemi, usul ve esasları ele alındı ve katılımcıların soruları yanıtlandı.

Çine İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen seminer, müftülük toplantı salonunda yapıldı. Programa İlçe Müftüsü Yahya Ofşin ile vaizler Kamil Kebap ve Havva Aslan konuşmacı olarak katıldı. Seminerde hac ibadetinin önemi, usul ve esasları ile hac sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar detaylı şekilde ele alındı. Hacı adaylarının ibadetlerini bilinçli ve huzurlu bir şekilde yerine getirebilmeleri amacıyla gerçekleştirilen programda, katılımcıların soruları da yanıtlandı. Yetkililer, düzenlenen seminerlerin hac ibadetinin daha sağlıklı ve doğru şekilde yerine getirilmesi açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Seminer sonunda hacı adaylarına katılımlarından dolayı teşekkür edilerek, yapacakları ibadetlerin kabul olması temennisinde bulunuldu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Süper Lig'e yükselen ilk takım Erzurumspor

Süper Lig'e yükselen ilk takım belli oldu
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alındı

9 kişinin öldüğü katliamın ardından o isim görevden alındı
44 yaşına basan Kadir Doğulu: Savaşmayın sevişin, biz sevişmeye başladık

44 yaşına basan oyuncu: Savaşmayın sevişin, biz sevişmeye başladık
Kasımpaşa'dan ligde kalma yolunda önemli 3 puan

Emre Belözoğlu'ndan mutlusu yok
Trump cephesinde panik anları! Gece yarısı gelen haber dengeleri değiştirdi

Trump'ın panik anları! Gece yarısı gelen haber dengeleri değiştirdi
Bir şehrin hayali gerçek oldu! Bursaspor, 1. Lig'e yükseldi

1437 gün sonra yeniden 1. Lig'deler!
44 yaşına basan Kadir Doğulu: Savaşmayın sevişin, biz sevişmeye başladık

44 yaşına basan oyuncu: Savaşmayın sevişin, biz sevişmeye başladık
İdrar kanalından çıkan 51 taş, doktorları bile şaşkına çevirdi

Şiddetli ağrı şikayetiyle gitti, doktorlar bile şaşkına döndü
Eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in gözaltı süresi uzatıldı

Gözaltındaki eski vali ile ilgili yeni gelişme