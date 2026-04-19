Çine'de hacı adaylarına yönelik bilgilendirme semineri

Aydın'ın Çine ilçesinde 2026 yılı hac organizasyonu kapsamında hacı adaylarına yönelik bilgilendirme semineri gerçekleştirildi.

Çine İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen seminer, müftülük toplantı salonunda yapıldı. Programa İlçe Müftüsü Yahya Ofşin ile vaizler Kamil Kebap ve Havva Aslan konuşmacı olarak katıldı. Seminerde hac ibadetinin önemi, usul ve esasları ile hac sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar detaylı şekilde ele alındı. Hacı adaylarının ibadetlerini bilinçli ve huzurlu bir şekilde yerine getirebilmeleri amacıyla gerçekleştirilen programda, katılımcıların soruları da yanıtlandı. Yetkililer, düzenlenen seminerlerin hac ibadetinin daha sağlıklı ve doğru şekilde yerine getirilmesi açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Seminer sonunda hacı adaylarına katılımlarından dolayı teşekkür edilerek, yapacakları ibadetlerin kabul olması temennisinde bulunuldu. - AYDIN

