Çine Belediyesi Yeşil Bir Gelecek İçin Güçlerini Birleştiriyor

Çine Belediyesi'nin, Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen Türkiye ve AB Arasında Yeşil Bir Gelecek İçin Şehir Eşleştirme Hibe Programı II- Teklif Çağrısı kapsamında hazırladığı Yeşil Bir Gelecek İçin Güçlerimizi Birleştiriyoruz Projesi'nin tanıtım toplantısı yapıldı.

Çine Belediyesi'nin Hırvatistan'ın Karlovac Belediyesi, Litvanya'nın Taurage Belediyesi ile İzmir Çevresel Enerji Derneği ile birlikte dünyanın en önemli sorunlarından olan İklim Değişikliği ile Mücadele konusunda el birliği ile çalışacağı projenin tanıtıldığı toplantı, Enver Salih Dinçer Havuzlu Sosyal Tesisler Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında, Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, Proje Koordinatörü Sırcemal Dinçer, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Çevre Mühendisleri Odası Temsilcisi Ozan Çıtır konuştu.

İklim değişikliğinin tüm dünyayı tehdit eden bir sorun olduğuna dikkati çekerek konuşmasına başlayan Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, projeyle ilgili şunları söyledi:

"Çine Belediyesi olarak bizler küresel sorunların çözümü, yerelde başlardan hareketle iklim değişikliği ile mücadele ve çevre temelli eylemler aracılığıyla yerel yönetimler olarak Avrupalı dostlarımızla güçlerimizi birleştirirsek, deneyimlerimizi paylaşırsak, birbirimizin güçlü yanlarından öğrenerek harekete geçersek dünyanın daha iyi bir yer haline geleceğine, gelecek için bir nebze de olsa değer katabileceğimize inanıyoruz. Çine'yi 'yeşil bir kent, iklim değişikliğine karşı dirençli ve uyumlu bir kent' haline getirmeyi hedefliyoruz."

BAŞKAN KIVRAK'TAN PROJE PAYDAŞLARINA TEŞEKKÜR

Projenin önemine dikkat çekerek proje ortakları hakkında bilgiler veren Başkan Mehmet Kıvrak, "Bu yeşil yolda bizimle birlikte yürüyen SECAP planı bulunan ve enerji verimliliği konusunda son derece aktif projeler yapan Karlovak Belediyesi'ne, net sıfır misyonu 100 şehirden biri seçilen Litvanya'nın en yeşil şehirlerinden biri olan Taurage Belediyesi'ne ve yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği konusunda çalışmalar yapan çevreci Enerji Derneği'ne, değerli partnerlerimize projemizin hazırlanmasından, uygulama aşamasına kadar verdikleri destek için çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Hırvatistan Karlovac Belediyesi adına Eva Maria Sobotik Pavan ve Robert Vodopic, Litvanya Taurage Belediyesi adına Belediye Başkan Yardımcısı Dontas Dirgincius ve Mindaugas Piecia, Çevreci Enerji Derneği adına Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Şallı, Çine SECAP Planı yapacak firma DE Demir Enerji adına Caner Demir sunum yaparak projenin amaçları ve yürütülecek çalışmalar konusunda katılımcıları bilgilendirdi.