Çine Belediye Başkanı Kadın Kuaförleriyle Buluştu

Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, ilçede hizmet veren kadın kuaförleriyle bir araya gelerek, talep ve önerilerini dinledi, Çine için yapılacak hizmetlerle ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Göreve geldiği günden bu yana mesaisinin büyük bir çoğunluğunu esnaf ve vatandaş buluşmalarına ayıran Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, son olarak kadın kuaförlerini kahvaltıda ağırladı. Çine Belediyesi Cumhuriyet Oteli'nde gerçekleşen buluşmada konuşan Başkan Kıvrak, ilçenin yönetiminde ortak akıl ve karşılıklı görüş alışverişinin önemine vurgu yaparak katılan herkese teşekkür etti.

"FİKİRLERİNİZ BİZE IŞIK TUTACAK"

Kuaförlerin meslekleri gereği her zaman halkla iç içe olduğuna dikkati çeken Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, şunları söyledi:

"Sizlerin mesleğiniz gereği, yaşadığı zorluklar karşısında gösterdiği azim, kararlılık ve fedakarlıkla hayallerini gerçeğe dönüştüren aynı zamanda çevrelerini güzelleştiren, çileyi, sıkıntıyı ya da sevinci bizlere göre daha ayrıcalıklı yaşayan bayan vatandaşlarımızla aramızda birer köprü görevi üstlenerek bize önemli birer kılavuz olacağınızı düşünüyorum. Bu nedenle sizlerle bir araya gelerek şehrimizin temel sorunlarına çözüm bulmak, gençlerimize daha iyi bir gelecek sunmak, çevre konularında duyarlı, daha yeşil, refah seviyesi yüksek ve daha modern bir Çine için neler yapabileceğimizi istişare etmek istedim. Fikirleriniz Çine'miz için çıktığımız bu yolda bizlere ışık tutacak. Siz insanları güzelleştiriyorsunuz, biz de önerilerinizle Çine'mizi güzelleştireceğiz."

Çineli bayan kuaförleri, kendileriyle bir araya gelerek talep ve önerilerini dinleyen Başkan Kıvrak'a teşekkür ederek, Çine'nin değişimi ve gelişimi için her zaman kendilerine destek olacaklarını belirttiler.

Kahvaltıda Başkan Mehmet Kıvrak'a, Çine Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Metin Uyar da eşlik etti.