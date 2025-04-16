Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden 'CHP'ye kayyum atanacak' iddialarına yalanlama

CHP ile ilgili kayyum iddiasına soruşturma! Açıklamalar peş peşe geldi
Sırrı Süreyya Önder'in doktoru Prof. Sağbaş: Kızı yanına girdiğinde tepki verdi

İşte Sırrı Süreyya Önder'in son durumu
CHP'ye kayyum atanacağını öne süren Rasim Ozan Kütahyalı hakkında soruşturma

"CHP" iddiası başını yaktı! Rasim Ozan Kütahyalı'ya soruşturma
Ömer Çelik çok defa uyarmış ama Önder hep aynı cevabı vermiş

Ömer Çelik çok defa uyarmış ama Önder hep aynı cevabı vermiş

Çin'in yeni Ankara Büyükelçisi Xuebin'in göreve başlaması dolayısıyla resepsiyon düzenlendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in yeni Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin'in göreve başlaması dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Çin'in yeni Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin'in göreve başlaması dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Çin'in Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin'in göreve başlaması dolayısıyla Ankara'da bir otelde resepsiyon düzenlendi. Xuebin'in ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona çok sayıda yabancı misyon temsilcisi ve askeri ateşe katıldı. Büyükelçi Xuebin, yaptığı konuşmada, Çin ve Türkiye'nin iki kadim medeniyet olarak tarihi binlerce yıl öncesine uzanan İpek Yolu sayesinde ilişkiler kurduğuna, iş birliklerini derinleştirdiklerine ve geliştirdiklerine değinerek, "İki ülke dayanışma içinde güçlerini birleştirerek karşılıklı yarar ve ortak kazanca dayalı iş birliklerinde yeni bir sayfa açmıştır. Siyasi açıdan karşılıklı ve eşitlik temelinde ilişkilerimizi sürdürmekteyiz. Çin Devlet Başkan Xi Jinping ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın stratejik liderliği ve ortak ilgileri sayesinde ikili ilişkiler olumlu bir seyir izlemektedir" ifadelerini kullandı.

Xuebin, Türkiye ile Çin arasında Stratejik İş Birliği İlişkilerinin kurulmasının 15'inci yıldönümü dolayısıyla kapsamlı, derin ve üst düzeyli Çin-Türkiye ilişkilerini tesis etmek üzere Türk tarafı ile çaba sarf edildiğinin altını çizdi.

Göreve başlayalı 3 ayı aşkın bir süre geçtiğini belirten Xuebin, "Bu süreçte türkiye'nin her kesimi tarafından sıcak karşılandım, Çin-Türkiye dostluğu halkın gönlünde kök saldığını ve ikili iş birliğinin büyük potansiyele sahip olduğunu kendi gözlerimle görmüş oldum. Çin-türkiye Stratejik İş Birliği İlişkilerinin geleceğine olan güvenim tamdır. Çin-Türkiye iş birliğinin daha güzel bir geleceğe kavuşturmak için her çevreden ikili ilişkilere ilgi gösteren arkadaşlarla birlikte çaba göstermeye hazırız" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.