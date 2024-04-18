Çin Büyükelçisi ÇOMÜ'yü Ziyaret Etti

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin ve beraberindeki heyet, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu'nu ziyaret etti.

Dardanos Yerleşkesinde gerçekleşen ziyarette ortak projeler hakkında fikir alışverişlerinde bulunuldu. Özellikle öncelikli alanlardaki değişim programları, Ar-Ge ve toplumsal katkı çalışmaları ile Çin dili ve kültürüne ilişkin ortaklaşa planlanan çalışmalar gündeme geldi. Görüşme Rektör Erenoğlu ile Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin'in karşılıklı hediye takdimiyle sona erdi. - ÇANAKKALE