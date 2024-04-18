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Çin Büyükelçisi ÇOMÜ'yü Ziyaret Etti

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Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin ve beraberindeki heyet, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette ortak projeler ve çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin ve beraberindeki heyet, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu'nu ziyaret etti.

Dardanos Yerleşkesinde gerçekleşen ziyarette ortak projeler hakkında fikir alışverişlerinde bulunuldu. Özellikle öncelikli alanlardaki değişim programları, Ar-Ge ve toplumsal katkı çalışmaları ile Çin dili ve kültürüne ilişkin ortaklaşa planlanan çalışmalar gündeme geldi. Görüşme Rektör Erenoğlu ile Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin'in karşılıklı hediye takdimiyle sona erdi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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