Haberler

Jandarma'dan KADES ve kadına şiddet bilgilendirmesi yapıldı

Jandarma'dan KADES ve kadına şiddet bilgilendirmesi yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'nin Çilimli ilçesinde kapalı pazar yerinde jandarma ekipleri stant açarak KADES uygulaması ve kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda vatandaşları bilgilendirdi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Çilimli ilçesinde kapalı pazar yerinde jandarmadan KADES ve kadına yönelik şiddet bilgilendirmesi yapıldı.

Çilimli İlçesi kapalı pazar yerinde jandarma ekipleri stant açarak vatandaşlarla buluştu. Etkinlikte, özellikle kadınların güvenliği ve farkındalık oluşturulması amacıyla "KADES" (Kadın Acil Destek) uygulaması hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Standı ziyaret eden vatandaşlara, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve hakların korunması konusunda önemli bilgiler aktarıldı. "Kadına El Kalkamaz" sloganıyla yürütülen farkındalık çalışmalarıyla, toplumda şiddete karşı bilinç oluşturulması hedeflendi.

Ayrıca jandarma ekipleri, vatandaşlara kendi görev alanları ve sundukları hizmetler hakkında da tanıtım yaptı. Etkinlik boyunca yoğun ilgi gören stant hem bilgilendirme hem de farkındalık oluşturma açısından büyük beğeni topladı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
MSB NATO'ya sundu! Türkiye'den kritik askeri yakıt hamlesi

Hürmüz krizi sonrası Türkiye'den kritik hamle! MSB, NATO'ya sundu
Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda ilde hissedildi

Malatya'da şiddetli deprem! Çevre illerde de hissedildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meloni’nin Modi'yi karşıladığı kıyafet gündem oldu: Evinin bahçesinde gibi

Resmi zirveye damga vurdu! Meloni'yi gören herkes aynı yorumu yapıyor
Genç kız, kendisine teklifte bulunan müezzinin sözleri karşısında şoke oldu

Kendisine teklifte bulunan müezzinin sözleri karşısında şoke oldu
Kamptan kaçan kadın yarışmacı, Acun'u çileden çıkardı: Sizi baş başa yakaladık

Erkek yarışmacı ile basılan kadın yarışmacı, Acun'u çileden çıkardı

Heidi Klum balkonda üstsüz yakalandı

Galada öyle, balkonda böyle! Ünlü model üstsüz yakalandı
Selena Gomez, +18 filmde oynayacak

+18 filmde oynayacak
Bakın nereye gömülmek istiyor! İşte Melih Gökçek'in vasiyeti

Vasiyeti ortaya çıktı

Şi'den Trump'a üstü kapalı gönderme! Putin'i kırmızı halıyla karşıladı

Çin liderinden Trump'a tarihi ayar