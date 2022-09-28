Bir garip eğlence! Hayranlarının arasına sopayla daldı, ezilmekten son anda kurtuldu

Şırnak'ta "Tıvorlu İsmail" olarak tanınan İsmail Aşkan, çıktığı sahnede hayranları tarafından ezilmekten son anda kurtuldu. Hayranlarının arasına sopayla dalan Aşkan'ın bir süre sonra ayakkabıları çıkarıldı, elbisesi yırtıldı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kendine has hareket ve şarkılarıyla kısa sürede Tıvorlu İsmail olarak tanınan İsmail Aşkan, gittiği düğünlerde sahne alıp davetlileri eğlendiriyor. Birçok yere konuk sanatçı olarak katılan Aşkan, bir düğünde sahne aldığı sırada hayranları tarafından sahneden indirildi. Kalabalık için düşen Aşkan, ezilmekten son anda kurtuldu.

ELİNE ALDIĞI SOPAYLA KALABALIĞIN İÇİNE DALDI

Düğünde ayakkabıları çıkarılan fenomen, son olarak eline aldığı sopayla hayranlarının içine daldı. Hayranlarını dövüp şarkı söyleyen fenomen, son dakikalarda omuzlardan taşınırken yere düştü. Gözlüğü kırılan fenomen, seyircilerine doyumsuz anlar yaşattı. Vatandaşlar, 2 saat süren konserde doyasıya eğlendi.

"BENİ ÇOK SEVİYORLAR"

Gittiği her düğünde bir takım elbisesinin yırtıldığını söyleyen Aşkan, "Her düğünde böyle oluyor. Beni çok seviyorlar. Sahnede şarkı söylerken milleti eğlendirirken üzerime atlıyorlar. Herkesi çok seviyorum" dedi.