Çilek Köy'de hasat edilen çilekler Çınar Halk Market ve Gülümse Kafe'de yerini aldı

İzmit Belediyesi, Çayırköy Mahallesi'nde kurduğu Çilek Köy'de hasat edilen çilekleri Çınar Halk Market ve Gülümse Kafe'de vatandaşlarla buluşturuyor.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in öncülüğüyle yıllarca atıl bırakılan belediyeye ait araziler değerlendirilmeye devam ediyor. Bu çerçevede, geçtiğimiz yıl ekim ayında Çayırköy Mahallesi'nde 5 dönüm araziye yaklaşık 24 bin çilek fidesi ekilerek, Çilek Köy kurulmuştu. Kendi arazilerinde ürettiği ürünleri vatandaşlarla buluşturan İzmit Belediyesi, Çilek Köy'de hasat edilen çilekleri Çınar Halk Market ve Gülümse Kafe'de vatandaşlarla buluşmaya başladı. - KOCAELİ