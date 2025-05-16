Çıldırlı Öğrenciler Zeka ve Akıl Oyunları Finalinde Başarı Gösterdi

Ardahan da düzenlenen il geneli Zeka ve Akıl Oyunları finaline Çıldırlı öğrenciler damga vurdu.

Çıldır İlkokulu'dan dört öğrencinin katıldığı Zeka ve Akıl Oyunları Ardahan il turnuvasında Çıldır İlkokulundan katılan Fatih Baydar motif oyununda il birincisi olarak Türkiye finalinde Ardahan'ı temsil etmeye hak kazandı. Tuğrul Alp VURAL ise equilibrio oyununda il ikincisi olmuştur olurken Yavuz Duha Onur Pentago oyunu ile Hazal Oktay ise küre oyunu ile katılım sağlayarak ilçeyi temsil ettiler.

Konuyla ilgili açıklama yapan Çıldır Milli Eğitim Müdürü Gürbüz Yıldız, "Öğrencilerimizi ve onları bu sürece özveriyle hazırlayan Güngör ŞAYİR öğretmenimizi tebrik eder başarılarının devamını diliyorum" dedi. - ARDAHAN