Çıldır'da İftar Programı Düzenlendi

Çıldır Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu Yatılı Bölge Ortaokulu iftar programı düzenlendi.

Çıldır Şehit Öğretmen Sezgin Yolcu Yatılı Bölge Ortaokulu tarafından düzenlenen iftar yemeğine, Çıldır Kaymakamı Barış Aytürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürbüz Yıldız,İlçe Müftüsü Metin Aksoy ve Okul Müdürü Serhat Ferhat Dursun katılarak öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Ramazan ayının ruhuna uygun bir ortamda geçen programda, yapılan duaların ardından hep birlikte iftar açıldı. İftar sonrası öğrenciler tarafında şiirler ve ilahiler okundu. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı