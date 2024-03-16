Çıldır İlçe Müftülüğü tarafından Kudüs ve Ramazan sunumu gerçekleştirildi

Çıldır İlçe Müftülüğü tarafından Çıldır Meslek Yükseokulu'nda "Kudüs Bilinci" ve "Ramazan ve Ahiret Bilinci" sunumu gerçekleştirildi.

Çıldır Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Ömer Can Timur tarafından "Gençliğe Değer" projesi kapsamında gerçekleştirilen sunumlara yüksekokul öğrencileri yoğun ilgi gösterdi.

Çıldır Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Ömer Can Timur yapmış olduğu sunumunda "İnsanlığın kadim mirası, peygamberlerin emaneti, miracın ilk durağı Kudüs'tür. İlk kıblemiz Mescidi Aksa'yı uhdesinde barındıran Filistin topraklarında zulüm, baskı ve cinayetler devam etmekte; insanlık onuru ve mabet dokunulmazlığı çiğnenmektedir. Çocuklar, kadınlar ve yaşlılar başta olmak üzere savunmasız ve masum insanlar şehit edilmiş, pek çok kardeşimiz de yaralanmıştır. Bu itibarla Filistin ve Kudüs konusunda farkındalık oluşturulması ve devam eden zulümlerin unutturulmaması en önemli gayemiz olmalıdır " dedi.

Çıldır Meslek Yüksekokulunda gerçekleştirilen "Kudüs Bilinci" sunumunun yanı sıra aynı zamanda Ramazan ayı münasebetiyle Diyanet İşleri Başkanlığının bu yıl belirlediği "Ramazan ve Ahiret Bilinci" temalı sunum da yapıldı. - ARDAHAN