Üye Girişi
Haberler

Çıldır İlçe Müftülüğü tarafından Kudüs ve Ramazan sunumu gerçekleştirildi

Güncelleme:

Çıldır Meslek Yükseokulu'nda Çıldır İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen 'Kudüs Bilinci' ve 'Ramazan ve Ahiret Bilinci' sunumlarına öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Sunumlarda Filistin ve Kudüs konusunda farkındalık oluşturulması ve devam eden zulümlerin unutturulmaması vurgulandı.

Çıldır İlçe Müftülüğü tarafından Çıldır Meslek Yükseokulu'nda "Kudüs Bilinci" ve "Ramazan ve Ahiret Bilinci" sunumu gerçekleştirildi.

Çıldır Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Ömer Can Timur tarafından "Gençliğe Değer" projesi kapsamında gerçekleştirilen sunumlara yüksekokul öğrencileri yoğun ilgi gösterdi.

Çıldır Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Ömer Can Timur yapmış olduğu sunumunda "İnsanlığın kadim mirası, peygamberlerin emaneti, miracın ilk durağı Kudüs'tür. İlk kıblemiz Mescidi Aksa'yı uhdesinde barındıran Filistin topraklarında zulüm, baskı ve cinayetler devam etmekte; insanlık onuru ve mabet dokunulmazlığı çiğnenmektedir. Çocuklar, kadınlar ve yaşlılar başta olmak üzere savunmasız ve masum insanlar şehit edilmiş, pek çok kardeşimiz de yaralanmıştır. Bu itibarla Filistin ve Kudüs konusunda farkındalık oluşturulması ve devam eden zulümlerin unutturulmaması en önemli gayemiz olmalıdır " dedi.

Çıldır Meslek Yüksekokulunda gerçekleştirilen "Kudüs Bilinci" sunumunun yanı sıra aynı zamanda Ramazan ayı münasebetiyle Diyanet İşleri Başkanlığının bu yıl belirlediği "Ramazan ve Ahiret Bilinci" temalı sunum da yapıldı. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Filistin Çıldır Kudüs Yerel Haberler

Bakmadan Geçme

Raşit Karagöz kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Tomarza Belediye Başkan adayı Raşit Karagöz kaç yaşında, nereli? Selver Boztaş kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Talas Belediye Başkan adayı Selver Boztaş kaç yaşında, nereli? Mustafa Arık kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Sarız Belediye Başkan adayı Mustafa Arık kaç yaşında, nereli? Mükremin Sayan kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Sarıoğlan Belediye Başkan adayı Mükremin Sayan kaç yaşında, nereli? Nizamettin Akça kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Pınarbaşı Belediye Başkan adayı Nizamettin Akça kaç yaşında, nereli? Ali Çomuk kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Özvatan Belediye Başkan adayı Ali Çomuk kaç yaşında, nereli? Ahmet Taylan kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Melikgazi Belediye Başkan adayı Ahmet Taylan kaç yaşında, nereli? Önder Narin kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Kocasinan Belediye Başkan adayı Önder Narin kaç yaşında, nereli? Zekeriya Karayol kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - İncesu Belediye Başkan adayı Zekeriya Karayol kaç yaşında, nereli? Bünyamin Geçgil kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Hacılar Belediye Başkan adayı Bünyamin Geçgil kaç yaşında, nereli? Aycan Karadavut kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Felahiye Belediye Başkan adayı Aycan Karadavut kaç yaşında, nereli? Bayram Sabah kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Develi Belediye Başkan adayı Bayram Sabah kaç yaşında, nereli? Şinasi Gülcüoğlu kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Bünyan Belediye Başkan adayı Şinasi Gülcüoğlu kaç yaşında, nereli? Cihangir Şahin kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri - Akkışla Belediye Başkan adayı Cihangir Şahin kaç yaşında, nereli? Mahmut Yaşar Sezgin kimdir? Yeniden Refah Partisi Mersin - Yenişehir Belediye Başkan adayı Mahmut Yaşar Sezgin kaç yaşında, nereli?
title