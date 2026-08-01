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Çıldır Kaymakamı Sakızcı köylerde

Çıldır Kaymakamı Sakızcı köylerde
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Kaymakam Yunus Emer Sakızcı, ilk ziyaretinde köy muhtarları ve vatandaşlarla bir araya gelerek sorunları yerinde dinledi ve çözüm önerileri hakkında notlar aldı.

Kaymakam Yunus Emer Sakızcı, ilk ziyaretinde köy muhtarları ve vatandaşlarla bir araya gelerek sorunları yerinde dinledi ve çözüm önerileri hakkında notlar aldı.

Çıldır Kaymakamı Yunus Emre Sakızcı, göreve başlamasının ardından ilk ziyaretlerini Eski Beyrehatun Köyü, Yeni Beyrehatun Köyü ve Meryem Köyü'ne gerçekleştirdi.

Ziyaretlerde köy muhtarları ve vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Sakızcı, köylerin ihtiyaç ve taleplerini dinleyerek ilgili konular hakkında bilgi aldı. Vatandaşların görüş ve önerilerini not eden Sakızcı, kamu hizmetlerinin etkin ve hızlı bir şekilde yürütülmesi için kurumlarla koordinasyon içinde çalışacaklarını ifade etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretlerde vatandaşlar da yeni görevine başlayan Kaymakam Yunus Emre Sakızcı'ya başarı dileklerini iletti. Kaymakam Sakızcı'nın önümüzdeki günlerde de ilçeye bağlı diğer köylerde ziyaretlerini sürdüreceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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