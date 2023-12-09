Çıldır Kaymakamı M. Enes İpek Üniversite Sınavına Girecek Öğrencilerle Buluştu

Çıldır Kaymakamı M. Enes İpek, üniversite sınavına hazırlanan lise son öğrencileriyle bir araya gelerek motivasyonlarını arttırmayı amaçladı. Kaymakam İpek, öğrencilerin hedeflerini ve isteklerini dinledi ve başarılar diledi.

Çıldır Kaymakamı M. Enes İpek üniversite sınavına girecek olan lise son öğrencileri ile bir araya geldi.

Kaymakam M. Enes İpek Çıldır'da üniversite sınavına hazırlanan 12.sınıf öğrencilerinin motivasyonlarını arttırmak amacıyla öğrencilerle İlçe merkezde bulunan Genç Ofiste bir araya geldi.

Kaymakam İpek öğrencilerin hedeflerini ve eğitim öğretim alanında isteklerini dinledi.

Kaymakam İpek öğrencilere yapmış olduğu konuşmasında "Her şeyin gönlünüzce ve güzel olmasını diliyorum. Bu vesileyle bugüne kadar sizlerin yetişmesinde her türlü fedakarlığı üstlenen öğretmenlerinize, ailelerinize teşekkür ediyor, sınavda başarılar diliyorum" dedi.

Çıldır Kaymakamı M. Enes İpek'e öğrencilerle yapmış olduğu motivasyon toplantısında İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürbüz Yıldız, İlçe Yazı İşleri Müdürü Mete Coşkun ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Adnan Korkut eşlik etti. - ARDAHAN