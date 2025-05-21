Çıldır İlkokul Öğrencilerinden fidan dikimi etkinliği yapıldı. Etkinliğe Ardahan Orman İşletme Müdürü Ömür Temur, Müfettiş Bünyamin Aygün, İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürbüz Yıldız da katıldı. Çıldır İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesine yapılan "Fidan Dikim Etkinliği" çocuklar yaklaşık 100 fide dikimi yaptılar.

Çıldır İlkokulu öğrencilerinin katıldığı programla fidanlar toprakla buluşturuldu. Etkinlikle çocuklara doğa sevgisini pekiştirmek ve gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak düşüncesi bir kez daha vurgulandı. - ARDAHAN