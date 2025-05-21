Çıldır İlkokul Öğrencilerinden Fidan Dikimi Etkinliği

Çıldır İlkokul Öğrencilerinden Fidan Dikimi Etkinliği
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Çıldır İlkokulu öğrencileri, doğa sevgisini pekiştirmek ve gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak amacıyla fidan dikimi etkinliği gerçekleştirdi. Etkinliğe yerel yetkililer de katıldı.

Çıldır İlkokul Öğrencilerinden fidan dikimi etkinliği yapıldı. Etkinliğe Ardahan Orman İşletme Müdürü Ömür Temur, Müfettiş Bünyamin Aygün, İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürbüz Yıldız da katıldı. Çıldır İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesine yapılan "Fidan Dikim Etkinliği" çocuklar yaklaşık 100 fide dikimi yaptılar.

Çıldır İlkokulu öğrencilerinin katıldığı programla fidanlar toprakla buluşturuldu. Etkinlikle çocuklara doğa sevgisini pekiştirmek ve gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak düşüncesi bir kez daha vurgulandı. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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