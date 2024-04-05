Çıldır İlçe Müftülüğü Ramazan Kolileri Yardıma Muhtaç Vatandaşlara Ulaştırıyor

Çıldır İlçe Müftülüğü koordinesinde yürütülen ramazan kolileri yardıma muhtaç vatandaşlara ulaştırılmaya devam ediyor.

Çıldır İlçe Müftülüğü koordinesinde Türkiye Diyanet Vakfı Çıldır Şubesince "İyilik Paketleri" TDV Görevli ve Gönüllüleri tarafından ailelere ulaştırılıyor. Hayırseverlerin katkılarıyla oluşturulan İyilik Paketleri "Kardeşliğimiz Hayırla Bereketlensin, Beklenen Sensin" sloganıyla kapı kapı gezilip ihtiyaç sahibi ailelere teslim ediliyor.

Çıldır İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Çıldır Şubesi olarak her zaman olduğu gibi Ramazan ayında da her alanda vatandaşların hizmetinde olduklarını belirten İlçe Müftüsü Abdullah Doğan, hayırseverlerimizin destekleriyle yardımlaşma ve dayanışma ayı Ramazan-ı Şerifte "İyilik Paketi" adı altında gıda paketleri ulaştırdıklarını belirtti. Müftü Doğan destek veren hayırseverlerden Fezair Koca başta olmak üzere, TDV gönüllülerine ve din görevlilerine teşekkür etti. - ARDAHAN