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Çıldır İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, destekleme ve yetiştirme kursuna katılan öğrencileri ağırladı

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Çıldır İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan destekleme ve yetiştirme kursuna katılan öğrenciler, Çıldır Kaymakamı M. Enes İpek'i ziyaret etti ve teşekkürlerini iletti.

Çıldır İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçede açılan destekleme ve yetiştirme kursuna katılan Çıldır Çok Programlı Lise öğrencileri Çıldır Kaymakamı M. Enes İpek'i ziyaret ettiler.

Ardahan ilinde eğitim niteliğinin arttırılması kapsamında açılan Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında eğitim gören lise son sınıfı öğrencileri Çıldır Kaymakamı M. Enes İpek'i makamında ziyaret ederek teşekkürlerini ilettiler.

Çıldır Kaymakamı M. Enes İpek'i makamında ziyaret eden lise son sınıf öğrencileri "eğitime vermiş oldukları katkılarından dolayı bizlere bu imkanı sağlayan başta Sayın Valimiz Hayrettin Çiçek olmak üzere İlçe Kaymakamımız Sayın Muhammed Enes İpek'e teşekkür ediyoruz" dediler.

Ziyarette öğrencilere Çıldır İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürbüz Yıldız ve Çıldır ÇPL Müdürü Gökhan Şenlik eşlik etti. Çıldır Kaymakamı M. Enes İpek'e çiçek takdim eden öğrenciler hatıra fotoğrafı çekildiler. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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