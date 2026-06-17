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Çıldır 2. Hudut Tabur Komutanı Günfer'den Kaymakam Akköz'e ziyaret

Çıldır 2. Hudut Tabur Komutanı Günfer'den Kaymakam Akköz'e ziyaret
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Çıldır 2. Hudut Tabur Komutanı Piyade Binbaşı Mesut Günfer ve beraberindeki Piyade Üsteğmen Ayhan Zeki, Arpaçay Kaymakamı Muhammed Burak Akköz'ü makamında ziyaret ederek sınır güvenliği, asayiş tedbirleri ve kurumlar arası koordinasyon konularını değerlendirdi.

Çıldır 2. Hudut Tabur Komutanı Piyade Binbaşı Mesut Günfer ile beraberindeki Piyade Üsteğmen Ayhan Zeki, Arpaçay Kaymakamı Muhammed Burak Akköz'ü makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette, sınır güvenliği, bölgedeki güvenlik tedbirleri ve genel asayiş konularına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Görüşmede özellikle hudut hattında yürütülen çalışmalar, alınan güvenlik önlemleri ve ilerleyen süreçte hayata geçirilmesi planlanan uygulamalar ele alındı.

Çıldır 2. Hudut Tabur Komutanı Piyade Binbaşı Mesut Günfer, sınır hattında sürdürülen faaliyetler ve bölgenin güvenlik durumuna ilişkin Kaymakam Muhammed Burak Akköz'e bilgi verdi. Toplantıda, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, kamu düzeninin korunması ve vatandaşların huzur ve güvenliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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