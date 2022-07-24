Çıldır Güvenocak Köyü'nde muhteşem yayla şenliği

Çıldır Güvenocak köyü yaylasında yayla şenliği düzenlendi.

Güvenocak köyü yayla şenliğine Çıldır Kaymakamı Fatih Bayram, Çıldır Dernekler Federasyonu Başkanı Kemal Şimşir, Güvenocak Köyü Dernek Başkanı Aytekin Ağbulak, Güvenocak köyü muhtarı Cihangir Karagöz, gurbet ve sıladaki Güveocak köylülerinin yanısıra Çıldır ve köylerinden çok sayıda vatandaş katıldı.

Çıldır Güvenocak köyü Derneği tarafından organize edilen yayla şenliği Güvenocak köyü yaylasında gerçekleştirildi. Yöresel sanatçılar, yöresel aşıklar ve davul zurna eşliğinde oynanan yöresel oyunlarla şenliğe katılanlar güzel bir gün geçirdiler. Türk bayraklarıyla donatılan şenlik alanını dolduran vatandaşlar gönüllerince eğlendiler. Muhteşem Çıldır Gölü manzarası ve yemyeşil doğa eşliğinde güzel bir havada gerçekleştirilen şenlikte güzel görüntüler ortaya çıktı. Çıldır Kaymakamı Fatih Bayram şenlik alanını dolduran vatandaşlarla halay çekip, kafkas oynadı. Yayla şenliğine katılan vatandaşlara yöresel yemekler ikram edildi. - ARDAHAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel