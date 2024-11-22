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Çıldır'da Öğrenciler 'Karagöz' Oyunu ile Buluştu

Çıldır'da Öğrenciler 'Karagöz' Oyunu ile Buluştu
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Ardahan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Çıldır İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen 'Karagöz' oyunu, Çıldır İlçe Kültür Merkezi'nde ilkokul öğrencilerine sergilendi. Öğrencilerin büyük beğenisini kazanan gösteri yaklaşık 1 saat sürdü.

Ardahan İl Kültür ve Turzim Müdürülüğü ile Çıldır İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle "Karagöz" oyunu Çıldır'da öğrencilerle buluştu.

Çıldır İlçe Kültür Merkezi Konferans salonunda sergilenen oyunu ilçe ve köylerde ki ilkokul öğrencileri izledi. Çocukların büyük beğeniyle izlediği gösteri yaklaşık 1 saat sürdü. Gösteri sonrası konuyla ilgili açıklama yapan Çıldır İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürbüz Yıldız, "Desteklerinden dolayı Çıldır ilçe Kaymakamı Sayın Efe kılıç'a İl Kültür turizm Müdürü Uğur Dedeye Karagöz oyununu sergileyen Ardahan Üniversitesi öğretim görevlisi tiyatro sanatçısı Hüseyin Aytuğ çelik'e ve Çıldır il genel meclis üyesi A.Rıfat VURAL 'a öğrencilerim adına teşekkür ediyorum"dedi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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