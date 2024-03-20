Çıldır İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi

Çıldır İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen güzel şiir okuma ve resim yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı himayesinde Çıldır İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen 12 Mart İstiklal Marşının kabul edilmesinin yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma etkinlikleri ile 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrencilere düzenlenen ödül töreni ile ödülleri İlçe Müftüsü Abdullah Doğan tarafından verildi.

Müftülük makamında düzenlene törene İlçe Müftüsü Abdullah Doğan, Gençlik Koordinatörü Ömer Can Timur, Çıldır Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Zafer Oğuz, Çıldır Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Orhan Gökhan Şenlik ve Şehit Taner Karadeniz Ortaokul Müdürü Volkan Terzi katıldı. - ARDAHAN