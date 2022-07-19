Çiğli'de 'Dijital İmar Ruhsatı' Uygulamasının İlk Etabı Hizmete Girdi

Çiğli Belediyesi, kurum içi dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında Dijital İmar Ruhsatı uygulamasının ilk etabını hayata geçirdi.

Çiğli Belediyesi'nde Başkan Utku Gümrükçü öncülüğünde başlatılan kurum içi dijital dönüşüm çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Daha önce E-ruhsat, E-imar, E-randevu, Dijital Arşiv ve CRM uygulamalarını hayata geçiren Çiğli Belediyesi, son olarak İmar Müdürlüğü bünyesindeki ruhsat sürecinin Ön Onay işlemlerini dijital mecraya taşıdı.

GÜMRÜKÇÜ'DEN E-ÇAP MÜJDESİ

Başkan Utku Gümrükçü, inşaata dayalı İmar Durum Belgesinin yer alacağı E-ÇAP uygulamasının da Eylül ayında hizmete geçirileceğinin müjdesini verdi. Bu uygulama üzerinden bir taşınmazın imar uygulaması görüp görmediği, eğer gördüyse yapı nizamını, kat adedini, çekme mesafelerini ve inşaat yapılacak alanın hesaplanması gibi bilgilere ulaşılabilecek.

"HIZLI VE GÜVENİLİR HİZMET SUNACAĞIZ"

Dijital dönüşüm çalışmalarının sürdüğünü vurgulayan Başkan Gümrükçü, "İmar Müdürlüğü belediyemizde en fazla iş yükü olan müdürlüklerimizin başında geliyor. Buradaki işleyişi düzenlemek, süreci hızlandırmak ve hizmet güvenilirliğini artırmak amacıyla internet teknolojisinden de yararlanarak Dijital İmar Ruhsatı uygulamamızın ilk aşamasını başlattık. Süreci inşaat sektörü paydaşlarıyla birlikte yürüttük. Yaptığımız toplantılarda uygulamanın geliştirilebilecek yönleriyle ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Bu uygulama ile personel verimliliğimizi artırarak vatandaşlarımıza kaliteli hizmet sunacağız. Uygulamanın ilk etabında ruhsat ön onay süreci dijital mecrada tamamlanacak. Adaptasyon sürecinin tamamlanmasıyla birlikte imar ruhsat sürecinin sonraki aşamalarını da dijital mecraya taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

ANKA / Yerel