Çiğli Belediyesi Tiyatro Tır'ı Mahalle Turuna Çıktı - Haberler

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Çiğli Belediyesi Tiyatro Tır'ı Mahalle Turuna Çıktı

ANKA - Yerel
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Çiğli Belediyesi Tiyatro Tır'ı Mahalle Turuna Çıktı

Çiğli Belediyesi Tiyatro TIR'ı, mahalle mahalle gezerek “Çilek ve Arkadaşları” isimli oyunu Çiğlili çocuklarla buluşturuyor.

Çiğli Belediyesi Tiyatro TIR'ı, mahalle mahalle gezerek "Çilek ve Arkadaşları" isimli oyunu Çiğlili çocuklarla buluşturuyor.

2021-2022 eğitim öğretim yılının tamamlanmasının ardından Çiğli Belediyesi'nden çocuklara yaz tatili hediyesi geldi. Yazarlığını ve yönetmenliğini Üzeyir Tavuş'un yaptığı "Çilek ve Arkadaşları" isimli çocuk oyunu, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında 26 mahallede ücretsiz olarak gösterime girecek. Turne kapsamında ilk gösterim Ataşehir Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Çiğli Belediyesi Çocuk Tiyatrosu oyuncularının sahne aldığı oyunu ebeveynleriyle birlikte izlemeye gelen çocuklar doyasıya eğlendi.

2. GÖSTERİM 5 TEMMUZ'DA

Çiğli Belediyesi Tiyatro TIR'ı ikinci gösterim için 5 Temmuz Salı günü Güzeltepe Mahallesi'nde olacak. Otobüs son durağında gerçekleştirilecek etkinlik saat 19.00'da başlayacak.

BAŞKAN GÜMRÜKÇÜ: "KEYİFLİ BİR YAZ ÇOCUKLARI BEKLİYOR"

Tiyatro gösterimiyle ilgili çocuklara çağrı yapan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Çocuklarımızın geride bıraktığı yılın yorgunluğunu atması, keyifli ve öğretici bir yaz geçirmesi amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tiyatro TIR'ımız yaz boyunca mahallelerimizi gezerek 'Çilek ve Arkadaşları' oyununu çocuklarla buluşturacak. Tüm çocukları tiyatro akşamlarımıza bekliyoruz" dedi.

ANKA / Yerel

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