Çiğli Belediyesi'nden Öğrencilere İklim Değişikliği Semineri - Haberler

Çiğli Belediyesi, iklim değişikliği ve sıfır atık konularında toplumsal farkındalığını artırmak için başlattığı "Doğanın Doktoru Sensin Atıkları Azaltmaya Ne Dersin" projesi kapsamında ilkokul öğrencilerine seminer verdi.

Çiğli Belediyesi, çocukların iklim değişikliği ve sıfır atık konularında bilinçlendirilmesine yönelik seminer düzenledi. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nün organize ettiği seminerde, ilçe sınırları içerisinde yer alan İsmail Rahmi Karadavut İlkokulu, TOKİ İlkokulu, Balatçık İlkokulu, Maltepe İlkokulu ve Aydoğan Yağcı Bilim ve Sanat Merkezi'nde eğitim gören eTwinning kullancısı 350 öğrenciye iklim değişikliği, sıfır atık ve ambalaj atıkları konularında bilgilendirmede bulunuldu.

BAŞKAN GÜMRÜKÇÜ: "DOĞANIN DOKTORU HEPİMİZİZ"

Doğa dostu bir yaşam sürmek için hep birlikte hareket etmek gerektiğini belirten Başkan Gümrükçü, "Doğaya verdiğimiz zarar geleceğimizi ciddi anlamda riske atmış durumda. Denizleri, ormanları, havayı ve diğer doğal kaynaklarımızı korumak için daha fazla geç kalmadan topyekün bir mücadele başlatmalıyız. Çiğli Belediyesi olarak, çocuklarımız ve gençlerimizle birlikte bu mücadeleye yerelden bir ışık yakmak istiyoruz. Bu doğrultuda bilgilendirme seminerleri düzenliyoruz. Unutmamız gerekir ki, doğanın doktoru bir başkası değil hepimiziz" diye konuştu.