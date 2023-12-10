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Çiğli Belediyesi İnsan Hakları Kenti Göstergeleri Raporunu Yayımladı

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Çiğli Belediyesi, İnsan Hakları Kenti Göstergeleri ve Gerçekleşme Durumu çalışması kapsamında ilçedeki kırılgan grupları ele aldığı 2023 yılı raporunu yayımladı. Raporda, katılım, erişilebilirlik ve güvenlik kategorilerinden oluşan 222 adet göstergenin gerçekleşme oranının 2023 yılında yüzde 60.36 olduğu belirtildi.

Çiğli Belediyesi, İnsan Hakları Kenti Göstergeleri ve Gerçekleşme Durumu çalışması kapsamında ilçedeki kırılgan grupları ele aldığı 2023 yılı raporunu yayımladı. Raporda, katılım, erişilebilirlik ve güvenlik kategorilerinden oluşan 222 adet göstergenin gerçekleşme oranının 2023 yılında yüzde 60.36 olduğu belirtildi.

Çiğli'de ikamet eden vatandaşların temel yaşam standartlarını yükseltmek adına çalışmalarını sürdüren Çiğli Belediyesi, çocuk, kadın, yaşlı, engelli ve ortak gruba yönelik uyguladığı İnsan Hakları Kenti Göstergeleri ve Gerçekleşme Durumu 2023 yılı raporunu yayımladı. Katılım, erişilebilirlik ve güvenlik kategorilerinden oluşan 222 adet göstergenin gerçekleşme oranı 2023 yılında yüzde 60.36 olarak açıklandı. Göstergelerin çocuklarda gerçekleşme oranı yüzde 40, kadınlarda yüzde 73.33, yaşlılarda yüzde 46.15, engellilerde yüzde 51.28, ortak grupta ise yüzde 80.65 olarak açıklandı.

KURUMSAL VERİLER DE PAYLAŞILDI

Yayınlanan raporda Çiğli Belediyesi bünyesindeki 15 müdürlükte gerçekleştirilen gerçekleşme oranları da paylaşıldı. Müdürlükler arasında 53 gerçekleştirilen gösterge ile Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü listenin başında yer alırken, hemen ardından 30 gerçekleştirilen gösterge ile Sağlık İşleri Müdürlüğü ve 16 gerçekleştirilen gösterge ile Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü geldi.

"İNSANCA BİR YAŞAM HERKESİN HAKKI"

Çiğli Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Selim Utku Gümrükçü, "İlçemizdeki kırılgan gruplar başta olmak üzere tüm yurttaşlarımızın temel haklarına erişimini sağlamak adına üç yıldır çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2023 yılında göstergelerin gerçekleşme oranını yüzde 60.36 seviyesine çıkardık. Müdürlüklerimiz bazında ilerleme de gayet iyi gidiyor. Çiğli'yi tüm yurttaşlarımız için güvenilir, erişilebilir, mutlu ve huzurlu bir kent haline getirmek için özveriyle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA / Yerel

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