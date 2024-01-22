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Çiğli Belediyesi, çocuklar için dolu dolu bir sömestir programı hazırladı

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Çiğli Belediyesi, yarıyıl tatiline giren çocuklar için yaratıcı drama, masal okuma, hikaye yazma ve ritim atölyelerinden oluşan dolu dolu bir sömestir programı hazırladı. Program, çocukların eğlenirken öğrenmelerini sağlayacak etkinliklerle dolu olacak.

Çiğli Belediyesi, yarıyıl tatiline giren çocuklar için yaratıcı drama, masal okuma, hikaye yazma ve ritim atölyelerinden oluşan dolu dolu bir sömestir programı hazırladı.

Her yıl düzenlediği etkinliklerle çocuklara öğretici ve eğlenceli bir tatil dönemi yaşatan Çiğli Belediyesi, 2023-2024 eğitim öğretim yılının sömestr tatilinde de karne coşkusu yaşayan çocukları unutmadı. Sömestr programı, 25 Ocak Perşembe günü 3. ve 4. Sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenecek "Çocuklarla Eşitlikçi Masallar" etkinliği ile başlayacak. 26 Ocak Cuma günü 7-12 yaş arası çocuklar için Yaratıcı Ritim Atölyesi gerçekleştirilecek. 29 Ocak Pazartesi günü 9-12 yaş arası çocuklar için Yaratıcı Drama Atölyesi düzenlenecek. Program 31 Ocak Çarşamba günü 3. ve 4. Sınıf  öğrencileri için düzenlenecek Öykü Okuma-Yazma etkinliği ile sona erecek. Çiğli Belediyesi Prof. Dr. Nermin Abadan Unat Kadın Yaşam Merkezi'nde düzenlenecek etkinliklere katılmak isteyenler 0232 935 55 35 (4533) numaralı hattan bilgi alabilecek.

BAŞKAN GÜMRÜKÇÜ: HEM EĞLENECEK HEM ÖĞRENECEKLER

Çocuklar için hazırladıkları yarıyıl programı hakkında değerlendirmelerde bulunan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Her tatil döneminde olduğu gibi bu yıl da hazırladığımız programla çocuklarımızın karne coşkusuna eşlik edeceğiz. Keyifli vakit geçirirken yaratıcılıklarını geliştirme imkanı sunacağız. Tüm çocuklarımızı onlar için hazırladığımız etkinliklere bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Yerel

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